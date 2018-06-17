Вехи недели. Испытание Донбассом, предвкушение оптимизации и замес на местные

Продолжающееся перемирие на Донбассе не уменьшает объема проблем для украинской власти. Президенту и его политической команде необходимо давать адекватные ответы на попытки «урегулировать по-русски», усугубленные европейской обеспокоенностью конфликтом на Донбассе. При этом необходимо сохранить устойчивость государства и обеспечить реальные преобразования. Задачи, стоящие перед Петром Порошенко, остаются сложными, и его ставка на децентрализацию выглядит оправданной. Собственно, как и обещание, что без политического урегулирования и вывода российских войск окончательное голосование за Конституцию не состоится.

Сохранение взаимодействия между президентом и премьером позволяет власти маневрировать в условиях постоянного цейтнота для принятия решений. Очевидно и распределение ролей: глава государства выступает в качестве «голубя мира», премьеру более свойственны речи «ястреба». Масла в огонь подлил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, порадовавший откровениями на тему участия Арсения Яценюка в боевых действиях в Чечне в середине 90-х. Хотя Арсений Петрович – опытный «фронтовик», представить его в рядах националистов, с оружием в руках воюющих за Ичкерию, большинство украинцев отказывается. Это заявление прозвучало тем более абсурдно на фоне выбора судом меры пресечения для активистов «Свободы», вступавших в рукопашные схватки с нацгвардейцами у стен парламента в последний день лета.

Пока перед премьером стоит другая задача: согласовать качественно новую структуру правительства в условиях достаточно хрупкой коалиции, которую периодически раскачивают изнутри. Заявление Натальи Яресько о нежелании становиться премьером прозвучало как очевидное. Куда интереснее другое: Игорь Кононенко выступил за сокращение количества министров, а Юрий Луценко практически синхронно предложил уменьшить численность парламентских комитетов. Если это произойдет, то можно будет говорить о стремлении менять ситуацию, ведь размножение портфелей традиционно было методом украинского политического компромисса. В условиях, когда социологи фиксируют, что половина граждан Украины не ощущают обещанных преобразований, оптимизация структуры власти выглядит залогом ее выживания.

Местные выборы в нынешней ситуации выступают фактором дестабилизации, поскольку большинство их участников предлагают не местную повестку дня, а общенациональные лозунги политического свойства. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заверила, что ее соратники не собираются выходить из коалиции, но выступают за ротацию правительства. До последнего намерены оставаться в коалиционных рядах и представители «Самопомощи».

Глава политсовета «УКРОПа» Геннадий Корбан своим выступлением на партийном съезде сделал заявку на статус лидера в оппозиции, не связанной с «Оппозиционным блоком». Александр Омельченко, вспомнив обиды 2006 года, заявил, что Виталий Кличко не способен качественно управлять Киевом. Похоже, разворачивающаяся местная кампания готовит обществу немало новых открытий о политике и политиках.

Евгений Магда