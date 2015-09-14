Вопрос Крыма отошел на второй план в международной политике – экс-глава МИД Чехии

Есть опасность, что санкции с России могут снять, если западные политики решат, что Россия выполнила условия Минские соглашения, заявил в интервью Радио Свобода Карел Шварценберг.

«Меня очень беспокоит, что говорится о том, что санкции в отношении России будут сняты, если будут соблюдены минские соглашения. То есть никто уже про Крым не беспокоится, и мне это просто ясно. Не уверен, что блокирование Крыма сможет поднять эту тему до высокого международного уровня. Нужно серьезно задуматься о том, какие бы могли быть предприняты шаги, чтобы вопрос Крыма остался в международной дискуссии. Но сейчас у меня очень гадкое ощущение, что все уже сказали, что с Крымом уже ничего не поделаешь, поэтому не будем это трогать. Это очень опасная позиция. Потому что постоянно отмечается, что минские соглашения являются условием снятия санкций, хотя вводились они из-за оккупации Крыма», – сказал Шварценберг.

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Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об абсурдности обвинений в адрес Москвы о невыполнении Минских соглашений.

Песков в очередной раз попытался заверить, что Россия не является стороной конфликта на территории Украины и не обязана выполнять Минские соглашения.