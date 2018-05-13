Политические итоги недели...

Наша Украина перешла в оппозицию и готовится работать в правительстве Януковича Ющенко смирился с Януковичем. Видимо, для этого Конституция и отводит Президенту 15 дней для представления в парламент кандидатуры премьер-министра.

То, что переговоры Ющенко – Партия регионов будут плодотворными, прогнозировали многие. В парламентских кулуарах и «наши», и «регионалы» – кто сокрушенно, кто с удовлетворением – говорили о том, что во вторник, скорее всего, свершится долгожданное представление Януковича на должность премьера. Кто-то дополнительно нашептывал, что Виктор Андреевич встречался и с Ахметовым и что вроде договорено о расширении коалиции. Слух о том, что Виктор Андреевич выторговал в нагрузку к Януковичу первого вице-премьера Петра Порошенко, весомые люди фракции “Регионов” тоже не отрицают. «Не говорю «да» и не говорю «нет», - загадочно улыбнулся Владимир Рыбак.

Можно было бы считать, что наступила ясность с позицией «Нашей Украины» и БЮТ. Анатолий Кинах объявил о переходе фракции в оппозицию во вторник, а Борис Беспалый повторил об этом перед всеми телекамерами в пятницу. Правда, неясно, как «нашеукраинцы» будут «заминать» оппозиционный статус, если Президент даст отмашку на расширение коалиции. К тому же сам Кинах уже поспешил выразить готовность работать в правительстве Януковича.

Комитеты получили свои головы Плодотворным моментом прошлой недели стало то, что назначены главы парламентских комитетов. Первые заседания комитетов, определение приоритетов работы на эту сессию, ревизия законопроектов прошлого созыва - хоть и символический, но все-таки признак парламентской стабильности. Вряд ли парламентские слушания по поводу бюджета можно считать серьезным приобретением парламента. С трудом верится, что министру финансов удастся сохранить за собой пост, бюджетную резолюцию он подал только потому, что должен был сделать это по закону еще больше двух месяцев назад.

Тимошенко надеялась на роспуск Юлия Владимировна всячески демонстрирует свое желание распустить парламент. В четверг она увела из Верховной Рады свою фракцию и заявила о подготовке парламентариев к сложению депутатских полномочий. Также Тимошенко заявила, что некоторые депутаты фракции «Нашей Украины» тоже готовятся к исходу из Рады, а по закону, если 151 депутат выходит из парламента, то ввиду отсутствия конституционного большинства (300 депутатов) парламент необходимо распустить. В перспективу успеха этой процедуры мало кто верит. Неизвестно, захотят ли люди, заплатившие за место в списке БЮТ, рискнуть расстаться с мандатом. К тому же неизвестно, присоединяться ли к ним «нашеукраинцы». Так что заявления Юлии Владимировны – пиар-ход, не более.

Министры хвастались о проделанном

Нынешние исполняющие обязанности министров с завидной регулярностью отчитывались о проделанной работе. Каждый из министров по-своему пытается продемонстрировать свой вклад в стабилизацию экономики, рассчитывая задержаться в министерском кресле.

Президент отказался от поездки в Москву И последнее, Виктор Ющенко не поедет на саммит СНГ в Москву. Этот отказ можно критиковать, можно анализировать его последствия. Но вряд ли кто-то упрекнет Президента в надуманном поводе отказаться от поездки. Внутренняя ситуация ныне более важна для Украины, чем «внешняя».

Маша Мищенко