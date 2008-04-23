Венгрия поддерживает евроатлантические планы Украины

Официальный Будапешт выступает за предоставление Украине перспективы членства в Европейском Союзе.

Об этом подчеркнула министр иностранных дел Венгерской Республики Кинга ГЬОНЦ сегодня во время встречи с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО в Праге, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД.

Также К.ГЬОНЦ подтвердила поддержку приглашения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО и реализации курса на евроатлантическую интеграцию.

Кроме того, во время встречи стороны выразили удовлетворение динамикой двустороннего политического диалога и подтвердили взаимную заинтересованность в осуществлении ряда двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях в течение этого года.

Среди прочего В.ОГРЫЗКО внес предложение заключить новый План совместных действий между Кабинетом Министров Украины и Правительством Венгрии на 2008-2009 гг., что было поддержано венгерской стороной, отметили в МИД.