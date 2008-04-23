Ющенко наложил вето на закон о деятельности Верховной Рады

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон Украины от 8 апреля 2008 года № 246-VІ «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины».

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент Украины предлагает парламенту должным образом унормировать организацию и порядок деятельности Верховной Рады Украины, как того требует Основной Закон государства, и в соответствии с позицией, выраженной в Решении Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года № 4-рп/2008.

Предложения В.ЮЩЕНКО во время рассмотрения закона на пленарном заседании ВР будет представлять заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Оксана СЛЮСАРЕНКО.

Как отмечается в предложениях главы государства к Закону Украины «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины», настоящий документ не может быть подписан по таким основаниям.

Согласно Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины (статье 6, 19); организация и порядок деятельности Верховной Рады Украины, статус народных депутатов Украины определяются исключительно законами Украины (пункт 21 части первой статьи 92 Конституции Украины).

Основным Законом государства также предусмотрено, что порядок работы Верховной Рады Украины устанавливается Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины (часть пятая статьи 83); председатель Верховной Рады Украины осуществляет полномочия, предусмотренные Конституцией Украины, в порядке, установленном Регламентом ВР (часть третья статьи 88); принятие Регламента ВР принадлежит к полномочиям Верховной Рады Украины (пункт 15 части первой статьи 85).

В предложениях отмечается, что Конституционный Суд Украины, анализируя положение части пятой статьи 83, пункта 15 части первой статьи 85 Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 6, части второй статьи 19, пункта 21 части первой статьи 92 Конституции, пришел к выводу, что Регламент, который нормирует организацию и деятельность Верховной Рады Украины, должен приниматься исключительно как закон и по установленной статьями 84, 93, 94 Конституции Украины процедурой его рассмотрения, принятия и вступления в силу (Решение от 1 апреля 2008 года № 4-рп/2008).

Таким образом, из приведенного видится, что закон, который определяет организацию и порядок деятельности Верховной Рады Украины, должен предусматривать закрепление на законодательном уровне процедурных вопросов ее функционирования, в частности порядка подготовки и проведения сессий ВР, ее заседаний, формирования органов Верховной Рады Украины, законодательной процедуры, процедуры рассмотрения других вопросов, отнесенных к полномочиям парламента, принятия им решений и тому подобное, то есть регулировать общественные отношения, которые возникают в связи с организацией и порядком деятельности парламента.

Вместо этого закон, который поступил на подпись Президенту Украины, состоит из двух статей, согласно которым, организация и порядок деятельности Верховной Рады Украины устанавливаются Конституцией Украины, законами Украины о статусе народных депутатов Украины, о комитетах ВР Украины, о временных специальных и временных следственных комиссиях ВР Украины, другими законами Украины и Регламентом Верховной Рады Украины (статья 1), названный закон вступает со дня его опубликования (статья 2).

Следовательно, вместо надлежащего закрепления на законодательном уровне Регламентом ВР вопросов деятельности парламента Верховная Рада Украины приняла закон, который содержит лишь бланкетную норму, которая отсылает к другим источникам права и не создает надлежащей правовой базы для работы парламента, как того требует Конституция Украины, отмечает Президент.

Кроме того, положения закона, который поступил на подпись, допускают возможность принятия Регламента Верховной Рады Украины подзаконным актом, что не соответствует пункту 21 части первой статьи 92 Конституции Украины и Решению Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года № 4-рп/2008.

Учитывая изложенное и требование части второй статьи 8 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции и должны соответствовать ей, В.ЮЩЕНКО предлагает отклонить принятый 8 апреля 2008 года Закон Украины «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» и должным образом унормировать организацию и порядок деятельности ВР, как того требует Основной Закон государства, и в соответствии с позицией, выраженной в Решении Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года № 4-рп/2008.