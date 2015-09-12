Палица: "Когда я пришел в Одессу, по улицам ходили тысячи людей с битами и в масках"

Об этом заявил член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» и бывший глава государственной администрации Одесской области Игорь Палица в эфире шоу Шустер.Live на телеканале "1+1".

«Я не знал, что такое проводить встречи под телекамеру, я не перерезал красные ленты, я не ходил открывать какие-то заведения», – сказал Палица.

Он также подтвердил, что благодаря активной работе удалось примирить жителей Одессы и вселить в людей уверенность, что Одесса – мирный город.

«В результате, мы удержали Одессу. Затем мы провели празднование 9 мая, на Аллею славы пришло 50 тыс. людей. По всей Одессе гуляли ветераны, играли оркестры. Никто никого не боялся. За год мы отстояли Одессу», – добавил экс-глава Одесской области.