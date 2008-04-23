Суд частично удовлетворил иск Кличко против Черновецкого

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил исковые требования кандидата на должность мэра Киева Виталия КЛИЧКО к нынешнему городскому председателю столицы Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель В.КЛИЧКО в суде Валерий КАРПУНЦОВ по завершении сегодняшнего судебного заседания по этому делу.

В частности, по словам В.КАРПУНЦОВА, суд признал неправомерной агитацию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. При этом суд отказал в удовлетворении иска в части, касающейся использования помещения Киевской городской государственной администрации для проведения агитации.

По его словам, суд обосновал это тем, что в этом помещении находится территориальная избирательная комиссия.

Как сообщал УНИАН, В.КЛИЧКО обвиняет Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в использовании административного ресурса в избирательной кампании на должность Киевского городского председателя.

Фактом, который вынудил В.КЛИЧКО обратиться в суд, стало проведение 15 апреля брифинга Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в помещении КГГА.

По словам В.КЛИЧКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, злоупотребляя служебным положением, использовал помещение Киевсовета, пресс-службу КГГА, «Официальный веб-портал Киевской власти», ГКП ТРК «Киев» и привлек подчиненных. “На брифинге Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и должностные лица КГГА побуждали избирателей поддержать его как кандидата в мэры. Фактически было проведено публичное мероприятие предвыборной агитации, оплаченное не из средств избирательного фонда, а за счет КГГА”, - отметили в пресс-службе Блока Кличко.

По убеждению истца, эти действия нарушают Закон «О выборах депутатов в Верховную Раду Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых, городских председателей».

В свою очередь адвокат Андрей ФЕДУР заявил, что в исковом заявлении В.Кличко нет ни одного подтверждения совершения последним неправомерных действий.

По словам адвоката, в 15.00 15 апреля, когда проходила встреча Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с журналистами, он был указом Президента Украины отстранен от исполнения обязанностей председателя КГГА. «Указ главы государства об отмене предыдущего указа об отстранении вышел только вечером 15 апреля, в конце рабочего дня, и в КГГА поступил только утром 16 апреля», - подчеркнул А.ФЕДУР.