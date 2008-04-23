Политолог: пора кончать с принципом ”чье министерство, того и вертикаль”
Аргументы Владимира Цибулько
|Владимир Цибулько
Как говорится в его комментарии, переданном УНИАН, с целью повышения эффективности деятельности правительства необходимо осуществить распределение управления по категориям.
«Есть категория "госслужба", то есть секретариат министерств, который формируется на контрактной основе по профессиональному принципу. И есть политическая надстройка, которая направляет деятельность секретариата в соответствии с программными принципами правительства, сформированными на избирательной основе, то есть исходя из избирательной программа партии», – отмечает эксперт.
По мнению В.ЦИБУЛЬКО, на сегодняшний день это наиболее совершенная форма правительственного управления.
Он также считает, что для Украины наиболее стабилизирующим фактором было бы введение института государственных секретарей и усиление профессионализации министерств.
В то же время политолог отмечает, что нынешнее правительство характеризуется избыточной политизацией.
«Сегодня политизированы даже должности начальников управлений и департаментов, а не только министров и заместителей. Кадровые назначения происходят без коалиционных согласований, по принципу «чье министерство – того и вертикаль», а это явно не способствует эффективному управлению государством», – считает В.ЦИБУЛЬКО.