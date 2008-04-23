Ляшко считает, что власти Харькова причастны к пожару в Барабашово

Народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности мэра Харькова и Харьковского горсовета Олег ЛЯШКО считает, что власти города причастны к пожару в торговом центре «Барабашово», который произошел 16 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, свое предположение председатель ВСК сделал сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Есть основания считать, что к событиям на Барабашовке причастна харьковская власть», - заявил О.ЛЯШКО.

По словам председателя ВСК, этот вывод он сделал на основании того, что секретарь горсовета Геннадий КЕРНЕС будто бы на сессии Харьковского горсовета 16 апреля объявил о пожаре раньше, чем об этом было сообщено из профильных компетентных источников.

«Ведь известно, что сообщение из уст КЕРНЕСА прозвучало раньше, чем сообщение о самом пожаре», - сказал О.ЛЯШКО.

Как сообщал УНИАН, по данным концерна «АВЕК», к структурам которого принадлежит ТЦ «Барабашово», пожаром, вспыхнувшим 16 апреля на территории детской торговой площадки так называемого "вьетнамского сектора" рынка, были охвачены 2200 кв. м территории. Сгорело около 90 магазинов. По предварительным подсчетам концерна, материальные убытки составляют около 50 млн. грн.

Руководство концерна «АВЕК» заявило, что считает пожар на рынке «Барабашово» спланированным террористическим актом. «Харьковская власть в лице ДОБКИНА и КЕРНЕСА таким образом хочет отомстить А.ФЕЛЬДМАНУ - инициатору создания временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений городских властей Харькова и основному политическому оппоненту ДОБКИНА и КЕРНЕСА», – отмечалось в заявлении концерна. (Александр ФЕЛЬДМАН – почетный президент концерна «АВЕК», народный депутат от БЮТ - УНИАН).

Харьковская милиция возбудила уголовное дело по факту пожара на рынке «Барабашово».