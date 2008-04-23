Суд не нашел оснований для предупреждения Кильчицкой по иску Турчинова

Суд не нашел достаточных оснований для объявления заместителю председателя КГГА Ирэне КИЛЬЧИЦКОЙ предупреждения, как того требовал кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Одним из требований его иска было обязательство ТИК объявить И.КИЛЬЧИЦКОЙ предупреждение.

Комментируя решение суда, как сообщает пресс-служба КГГА, И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что таким образом А.ТУРЧИНОВ пытается заставить команду нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО прекратить обнародовать информацию о причастности к застройке в столице политиков, которые "рвутся к власти" в Киеве.

Но, отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, решение суда не подтвердило непричастность А.ТУРЧИНОВА к скандальному строительству на Пейзажной аллее, а только признало недоказанным этот факт. При этом, по словам представителя И.КИЛЬЧИЦКОЙ А.ФРИДМАНА, сообщает пресс-служба КГГА, в решении суда только признана эта непричастность недоказанной из-за нехватки доказательств.

Несмотря на попытку А.ТУРЧИНОВА при помощи судебных решений заставить столичную власть не объявлять имена настоящих инициаторов застройки Киева, отмечает пресс-служба КГГА, команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО будет продолжать делать это ради киевлян, для спасения исторического центра столицы.

Как сообщал УНИАН, И.КИЛЬЧИЦКАЯ ранее заявляла о наличии у КГГА всех доказательств, что скандальную незаконную застройку на Пейзажной аллее инициировали структуры, основателями которых являются первый вице-премьер А.ТУРЧИНОВ и его супруга Анна ТУРЧИНОВА.

По информации пресс-службы БЮТ со ссылкой на доверенное лицо кандидата в мэры Киева от БЮТ А.ТУРЧИНОВА Владимира ПИЛИПЕНКО, сегодня, 23 апреля, Окружной административный суд Киева установил, что факт причастности А.ТУРЧИНОВА к строительству на Пейзажной аллее не доказан.

Справка УНИАН. Место под строительство на Пейзажной аллее многоэтажки по заказу Министерства иностранных дел расположено в нескольких метрах от руин Десятинной церкви, рядом с камнем с известной надписью "Отсюда пошла земля Русская". Территория находится под особой охраной ЮНЕСКО – фактически, это одна из исторических зон мирового значения.

31 марта 2008 года Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что распорядился прекратить действие незаконных решений Киевсовета предыдущего созыва относительно строительства на Пейзажной аллее в Киеве.