Д.Жвания: Если ВР не примет изменения в Конституцию, будет новый Майдан

На вопросы УНИАН ответил народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона», одни из активистов и финансистов «Народной самообороны» Давид Жвания.

Давид Важаевич, Ваш коллега по фракции Николай Кульчинский обвинил «Народную самооборону» в том, что вы помогаете Блоку Юлии Тимошенко готовить «государственный переворот», поскольку Ваша парламентская группа (Народная самооборона) поддерживает создание конституционной комиссии, инициируемой БЮТ в противовес президентской Национальной конституционной раде. Он заявляет, что Вы обижены на Виктора Ющенко за отстранение вас от руководства МЧС и создаете свой политический проект, направленный против Президента Украины. Как вы расцениваете такое заявление?

Мне кажется что заявления Кульчинского говорят о его заангажированности. Я ему лично перезвоню и спрошу, что это ему приснилось?.. С чего это вдруг Кульчинский стал спикером у нас во фракции? Я думаю, что это новый член «Единого центра»...

Что касается Народной самообороны, то мы своих позиций и взглядов никогда не меняли.

Если же говорить по существу, то никто никому ни в чем не помогает. У Народной самообороны была четкая позиция с самого начала – нужно внести изменения в Конституцию, распределив полномочия между ветвями власти. С этими лозунгами во время выборов до Верховной Рады мы проехали всю Украину. Поэтому говорить о какой-либо помощи БЮТ, о каком-то подыгрывании ей не имеет никакого смысла, а тем более о действиях против Президента. Мы абсолютно не координируем своих действиях с БЮТ или премьер-министром Юлией Тимошенко.

У Народной самообороны иногда позиции расходятся и с Вячеславом Кириленко (председателем фракции НУ–НС, лидером «Нашей Украины». – Авт.). И это нормально, потому, что мы разные политические силы, которые находятся в одном блоке.

Но, повторюсь, наша позиция не менялась – мы за внесение изменений в Конституцию, чтобы не было дублирования функций, как это сегодня происходит и вызывает противостояние между Президентом Украины и премьер-министром.

Вы поддерживаете позицию БЮТ относительно перехода к парламентской форме правления в Украине?

Я убежден, что большая часть функций должна перейти к парламенту. Мы сторонники того, чтобы в Украине была четко определена форма правления – то ли президентская, то ли парламентская. Двоевластие ни к чему хорошему не приводит. Нужно определиться… Или исполнительная власть формируется Президентом, который избирается народом, тем самым получает на это полномочия избирателей, и в такой ситуации парламент более пассивный, у него меньше полномочий. Или – парламентская республика, когда на выборах в Верховную Раду определяется победитель, который и формирует исполнительную власть. При этом президент может быть как своего рода арбитр нации.

Такая форма правления в Италии – парламент избирает президента, и о нем особенно никто и не знает и не слышит, пока отсутствует парламентский кризис, то есть распад коалиции, отставка правительства. В случае возникновения кризиса президент является тем звеном, которое берет на себя функции урегулирования вопроса или путем выборов, или созданием новой коалиции. Здесь нельзя исключать возможности избрания президента всенародно, но при этом функции такие же, как у избранного парламентом.

Представители БЮТ заявляют о возможности принятия то ли новой Конституции, то ли изменений к ныне действующей уже осенью нынешнего года. Насколько реален этот срок?

Даже произносить слово «новая Конституция» мы не хотим. Никаких новых Конституций не будет, потому, что есть позиции в Конституции, которые незыблемы – это независимость Украины, права и свободы граждан. Поэтому мы говорим только об изменениях.

Если говорить о строках, то это дискуссионный вопрос. Но мы поддерживаем необходимость создания Временной специальной комиссии, которая буде заниматься вопросами, касающимися конституционных изменений. Народная самооборона готова будет вступать в любую комиссию, которая будет создаваться в рамках парламента для того, чтобы работать над материалами и законопроектами.

В то же время, мы категорично заявляем, что не будем голосовать за императивный мандат. В этом, наши позиции с БЮТ расходятся. И это еще одно серьезное подтверждение, что мы не идем в фарватере БЮТ. Мы никогда, ни при каких условиях не будем голосовать за императивный мандат.

Многие аналитики, а также представители БЮТ и НУ–НС говорят о войне внутри коалиции…

Другого формата коалиции не будет существовать в нынешнем парламенте. Все должны четко понимать, что если распадается коалиция, то будут досрочные выборы. Но досрочные выборы проводить при нынешней Конституции нецелесообразно, потому что в новом парламенте повторится та же ситуация. Проблема же не в качестве коалиции, а в отсутствии четкого распределения функций между ветвями власти и четкого понимания – кто за что отвечает. На сегодня в Украине есть две вертикали исполнительной власти. И много конфликтов именно из-за этого.

Если изменения в Конституцию будут приняты, то вероятность досрочных парламентских выборов возрастает?

Они не только вероятны – они по сути уже начались. Вопрос даже не в парламентских выборах, а на кону стоят – президентские выборы. Но их проводить тоже нет смысла без изменений в Конституции. Нужны именно изменения, а не переписывание Конституции целиком. К этому вопросу нужен тонкий и грамотный подход, поскольку речь идет о главном документе государства. И делать такие громкие заявления, которые делают Президент Украины или премьер-министр Украины просто непозволительно, потому, что это коллегиальный документ, а не документ Ющенко или Тимошенко.

И все-таки, Вы полагаете, что принятие изменений в Конституцию может спровоцировать досрочные как парламентские, так и президентские выборы?

Это одно другого не исключает. Сегодня, когда Президенту подчинены по сути два министра и Секретариат Президента, противостояние его с премьер-министром Украины похоже на историю двух торговцев, которые лавку делили. Нужно четко определить полномочия, чтобы люди понимали, за что с кого нужно спрашивать. Сегодня этот базарный дележ, который начался с внесением изменений в Конституцию перед третьим туром президентских выборов, нужно закончить.

Часто спрашивают: кто за Ющенко, кто за Тимошенко?

На базаре мы против всех, потому, что мы против базара. Нужны изменения в Конституцию. Парламент нынешний должен и может принять изменения в Конституцию. А если не сможет, то будет новый Майдан – конституционный.

Возвращаясь к теме государственного переворота, хочу сказать, что никто его не планирует и даже не думает об этом. Мы законопослушные люди, которые имеют собственное мнение, и которые представляют политическую силу.

Будущие президентские выборы еще больше обострили противостояние между Ющенком и Тимошенко и их командами. Команда Президента не верит тому, что нынешней премьер-министр Украины не будет баллотироваться на Президента. Вы лично верите в то, что Тимошенко не будет кандидатом на будущих президентских выборах?

Не верю… Она пойдет на выборы. Как можно не идти, когда у тебя максимальные возможности для победы? Это только глупый не пойдет. Думаю, вы со мной согласитесь, что Тимошенко не глупая?

Можно ли полагать, что желание Президента и его Секретариата наладить более тесные отношения с оппозицией, связано с надеждами на поддержку Виктора Ющенко на будущих выборах, в частности Партией регионов?

Знаете, если Ющенко будет там ее искать, то это ему для рейтинга ничего не прибавит. Даже если его поддержит Партия регионов, а Ринат Ахметов вместе с Виктором Януковичем пробегутся по всему востоку Украины и будут кричать: «Виктор Ющенко наш, и он лучший», – я не думаю, что от этого добавится поддержки Виктору Андреевичу.

Вы считаете, у Президента нет шансов победить второй раз?

Украина – молодая страна, и любой человек, который выигрывает президентские выборы, должен прекрасно понимать, что он выигрывает за счет максимальной поддержки, а дальше эта поддержка будет уменьшаться с каждым днем. Украину как страну еще нужно строить. Это не США, где Президент отвечает за три маленькие пунктика и за внешнюю политику.

Изначально нужно планировать все действия для того, чтобы добиться в будущем новой победы. Для второго срока президентства Виктору Ющенко сразу после победы на выборах нужно было объединить вокруг себя элиты, которая поддержала бы его политику. А он этого не сделал. Вот таким будет и результат.

Есть еще одни вопрос, вызывающий противоречия в коалиции, точнее в самой фракции НУ–НС… Имею в виду необходимость внести изменения в законодательство о выборах в Киеве, чтобы они проходили в два тура. Интересно, какая позиция группы «Народная самооборона» в этом вопросе?

Когда с предложением о двух турах выступил лидер нашей фракции Вячеслав Кириленко, мы его поддержали...

Потом Президент Украины высказал свою позицию – о недопустимости проведения выборов в два тура… Кириленко изменил свою позицию, сказав, что мы не будем голосовать за два тура.

Но группа «Народная самооборона» осталась на той же позиции – выборы в два туры. В парламенте, мягко говоря, было сделано все для того, чтобы до праздничных каникул не был проголосован этот законопроект. Но мы будем инициировать уже на первой сессионной неделе рассмотрение этого закона. Ведь ненормально, что мэром города может быть избран кандидат, который набрал 8–10% голосов избирателей, и такие примеры есть в Украине. Кроме того, мы будем настаивать на внесении изменений в закон о столице, предусматривающих перераспределение полномочий между председателем городского совета и руководителем исполнительной власти в Киеве. Это ненормально, что мэр города Киева – царь. Нужно дать больше полномочий городскому совету, поскольку это коллегиальный орган.

То есть Вы хотите забрать у будущего мэра Киева часть полномочий?

Конечно. Это необходимо. Потому что, кто бы ни стал мэром Киева, при таком законе о столице он все равно будет черновецким.

Беседовала Надежда Пришляк