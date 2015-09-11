Порошенко заявил, что не будет вести переговоры с боевиками
Президент Петр Порошенко заявил, что не будет вести переговоры с боевиками и террористами.
Об этом он сообщил в интервью программе "Прайм Тайм с Мирославой Гонгадзе".
"С самого начала мной был сформирован совершенно уникальный формат. Что пытались нам навязать нам? Сядьте с Захарченко и Плотницким, с ними говорите, а мы со стороны будем наблюдать, иногда вам советовать...", - отметил Порошенко.
Однако, подобный формат искажал бы события, происходящие в Украине.
"Это не внутренний конфликт. И я не буду вести переговоры с лидерами боевиков и террористов только потому, что это мне советуют некоторые доморощенные политиканы. Потому что это будет признание того, чего хочет Россия", - сказал президент.
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Он добавил, что Россия хочет показать, что в Украине гражданская война и российская сторона здесь ни при чем.
"Нет, это агрессия РФ против свободного, европейского, независимого государства Украина. С самого начала формат был построен: Россия, Украина и ОБСЕ как посредник. Этот формат называется Трехсторонняя контактная группа", - подчеркнул он.
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Как сообщал УНИАН, США и Европа отказались предоставлять военную помощь Украине из-за того, что украинская армия была коррумпирована и насыщенная агентами России.