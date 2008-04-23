Томенко: эксперты поставлены перед фактом, что новую Конституцию пишут без них

Заместитель руководителя фракции БЮТ, член Национального конституционного совета Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что НКС больше не соберется на заседание и конституционный процесс перейдет в украинский парламент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал по итогам сегодняшнего заседания Национального конституционного совета, которое не состоялось.

По словам Н.ТОМЕНКО, было очевидно, что после решения Конституционного Суда (УНИАН: КС предусмотрел, что новая Конституция не может быть утверждена на референдуме без решения ВР) и учитывая позицию общества, изменения в Конституцию возможны лишь как следствие общественного и политического консенсуса. Этого можно было достичь только путем публичной дискуссии в Верховной Раде. Вместо этого закрытый и непрозрачный процесс подготовки соответствующего законопроекта в Секретариате Президента потерпел фиаско, сказал депутат БЮТ.

„Какими бы ни были причины переноса сегодняшнего заседания Национального конституционного совета, очевидно, что Секретариат Президента не стал площадкой для демократических дискуссий относительно изменений в Основной Закон, проигнорировав научный потенциал десятков экспертов и специалистов, которые были привлечены в Совет, и которых сегодня поставили перед фактом, что концепция новой Конституции написана без них”, считает Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, по его убеждению, вполне очевидно, что это было последнее заседание Национального конституционного совета в широком формате, и теперь конституционный процесс объективно переходит в украинский парламент, о чем, собственно, и засвидетельствовало решение Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание НКС, на котором планировалось представление Концепции новой Конституции Украины, было перенесено по просьбе председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.