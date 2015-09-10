Крым был и остается закрытым для полетов европейских авиакомпаний – глава Евроконтроля

«В нашем понимании Крым – это часть суверенной территории Украины, и именно Украина решает, открыть Крым для полетов или нет. Украина решила закрыть воздушное пространство, все маршруты и аэропорты. И поэтому мы не допустим, не примем и не разрешим полеты в Крым до тех пор, пока ситуация не изменится. Даже если мы получим план полета в Крым или над Крымом, мы откажем и не примем его», - сказал Бреннер.

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При этом он пояснил, что полеты российских авиакомпаний, летающих в Крым, контролируются и сопровождаются российскими авиационными властями, которые не входят в общую систему европейского планирования авиасообщения.

«Полеты российских авиакомпаний в Крым или над Крымом управляются российскими службами, которые не входят в Централизованную систему планирования авиадвижения Евроконтроля. И потому Евроконтроль не имеет возможности заблокировать именно эти полеты (российских авиакомпаний - УНИАН)», - отметил Бреннер.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос санкций за нарушение запрета также выходит за рамки компетенции Евроконтроля.

«Санкции – это политическое решение. И уровень обсуждения санкций должен быть соответствующим. Не задача Евроконтроля инициировать такие решения. Хотя именно наша задача выполнять их в случае, если они будут приняты. Мы в этом смысле техническая организация», - резюмировал глава Евроконтроля.

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