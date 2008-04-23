Украина расширила „группу друзей” в ЕС

Министры иностранных дел Вишеградской четверки (В-4) заявили о поддержке курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, соответствующее заявление главы внешнеполитических ведомств Польши, Словакии, Венгрии, Чехии приняли сегодня в Праге. На встрече министров присутствовал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Главы внешнеполитических ведомств В-4 и Украины обсудили комплекс вопросов по углублению сотрудничества между Украиной и странами Вышеградской четверки на многосторонней основе в политической, экономической, военной, научно-образовательной и гуманитарной сферах.

В ходе встречи была подтверждена поддержка странами В-4 европейской и евроатлантической интеграции Украины. Подчеркивалось, что сотрудничество в рамках В-4 при участии Украины будет способствовать углублению сотрудничества между Евросоюзом и нашим государством и в то же время – отстаиванию региональных интересов в условиях расширения ЕС.

Во встрече принял участие государственный секретарь Швеции Франк БЕЛЬФРАГЕ – представитель страны, которая будет председательствовать в ЕС во второй половине 2009 года. Участие Швеции во встрече Вышеградской четверки и Украины расширяет „группу друзей” Украины в ЕС, в которую входят, кроме стран В-4, также страны NB-6 - Дания, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция.

По итогам встречи было принято Совместное Заявление министров иностранных дел стран Вышеградской четверки, Украины и Швеции о европейской интеграции нашего государства, а также Совместное Заявление министров иностранных дел стран В-4, в котором задекларирована поддержка присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО, реализации курса на евроатлантическую интеграцию Украины и оказание содействия в проведении информационной кампании о Североатлантическом альянсе.