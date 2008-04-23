В Луганске показывают экспонаты ”музея жертв оранжевой революции” (фото)

В одном из центральных скверов Луганска - имени Молодой гвардии - по инициативе общественной организации “Молодая гвардия” сегодня был установлен камень, где планируют соорудить памятник «жертвам ОУН-УПА».

Как передает корреспондент УНИАН, на камне установлена табличка с надписью: ”На этом месте будет сооружен памятник жертвам ОУН-УПА» и изображением одного из проектов будущего монумента.

В церемонии установления камня приняли участие народные депутаты от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ и Виктор ТИХОНОВ, представители Луганского городского совета и председатель областного совета Валерий ГОЛЕНКО.

С протестом против установления такого памятника на церемонию пришла немногочисленная группа представителей ВО «Свобода». Они держали флаги организации и лозунги: «УПА – державне визнання!».

Однако представители Партии регионов под своими знаменами не допустили участников акции протеста к скверу и оттеснили их. Милиция не вмешивалась.

Как сообщил УНИАН заместитель городского председателя Александр ТКАЧЕНКО, организаторы мероприятия не имели разрешения на установление камня, а только подали заявку о проведении митинга.

По словам представителя местных властей, в городской совет от ОО “Молодая гвардия” поступила просьба о выделении земли под сооружение памятника жертвам ОУН-УПА. По мнению А.ТКАЧЕНКО, на рассмотрение данного вопроса официальными органами понадобится не менее года. К тому же, “вопрос выделения земли осложняется тем, что данный сквер является памятником садово-паркового искусства местного значения”, - сказал он.

В то же время во время митинга было объявлено, что памятник планируется открыть уже в июне этого года к 70-летию Луганской области. Организаторы также заявили, что могут предоставить около десяти проектов монумента. Во время митинга был начат сбор средств на сооружение памятника.

В сквере также развернута экспозиция "музея жертв оранжевой революции", инициатором которого является руководитель общественной организации “Молодая гвардия”, депутат Луганского горсовета Арсен КЛИНЧАЕВ.

Среди экспонатов музея установлена палатка, в которой распространяли книги В.ГОЛЕНКО и В.ТИХОНОВА “Северодонецк: точки не будет”.

Фото Николая Козырева