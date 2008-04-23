Зварич считает болезнь Яценюка не совсем убедительной причиной

Народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ считает болезнь председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА неубедительным основанием для переноса заседания Национального конституционного совета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после объявления о переносе сегодняшнего заседания Конституционного совета.

По словам Р.ЗВАРИЧА, ему кажется не совсем убедительной эта причина.

Как сказал депутат, сегодня в помещении Секретариата Президента Украины собрался достаточно серьезный коллектив людей, которые являются далеко не последними в государстве.

«Можно было бы хоть что-то на этом этапе сделать», - считает Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, на сегодня было запланировано заседание Национального конституционного совета, на котором планировалось представление разработанного рабочей группой проекта Концепции новой Конституции.

Однако заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что заседание Национального конституционного совета перенесено по просьбе А.ЯЦЕНЮКА. По ее словам, А.ЯЦЕНЮК вернулся из Португалии, но плохо себя чувствует. Поэтому Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение перенести заседание Конституционного совета по просьбе спикера.