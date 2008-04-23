В Закарпатском госуниверситете ищут бомбу

В Закарпатском государственном университете в Ужгороде продолжаются мероприятия по выявлению взрывчатки, о наличии которой сообщил неизвестный.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел в Закарпатской области.

Главный корпус университета по ул. Заньковецкий, 89 оцеплен милиционерами.