В Закарпатском госуниверситете ищут бомбу
15:59, 23 апреля 2008Политика
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Главный корпус оцеплен милиционерами
В Закарпатском государственном университете в Ужгороде продолжаются мероприятия по выявлению взрывчатки, о наличии которой сообщил неизвестный.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел в Закарпатской области.
Главный корпус университета по ул. Заньковецкий, 89 оцеплен милиционерами.
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