БЮТ обвиняет Ющенко в срыве конституционного процесса

Блок Юлии Тимошенко заявляет о срыве Президентом Украины конституционного процесса и будет инициировать создание Временной специальной комиссии Верховной Рады по внесению изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

Он назвал проявлением неуважения со стороны Президента отмену запланированного на сегодня заседания Национального конституционного совета из-за отсутствия Председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

А.ПОРТНОВ подчеркнул, что А.ЯЦЕНЮК был лишь одним из приглашенных на заседание конституционного совета.

Он убежден, что заседание конституционного совета перенесено по “искусственной причине”.

По словам А.ПОРТНОВА, больше никто не придет на заседание конституционного совета.

«Я думаю, что все, кто себя уважает, - а это ведущие ученые, народные депутаты, руководители государства, сегодня еще раз поняли, что никакого Национального конституционного совета нет, что никакой инициативы он не проявлял, и ни один уважающий себя человек больше сюда не придет», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он подчеркнул, что БЮТ не отказывался от своей идеи создания в парламенте специальной комиссии по разработке изменений в Конституцию. Он пообещал, что БЮТ обязательно будет инициировать ее создание.

«Мы обязательно инициируем Временную специальную комиссию», - сказал А.ПОРТНОВ, выразив уверенность, что это не приведет к распаду коалиции, несмотря на соответствующие заявления блока “Наша Украина – Народная самооборона”.