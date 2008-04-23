Тимошенко похвасталась высокой оценкой от Всемирного банка

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Всемирный банк дал очень высокую оценку работе ее правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ходе заседания Кабинета министров, комментируя результаты вчерашней встречи с делегацией ВБ.

«Была дана очень высокая оценка эффективной работе правительства, достаточно профессиональной работе, которая связана с выполнением макроэкономических показателей развития Украины. Была дана очень высокая оценка антиинфляционным мерам, которые проводит правительство», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, представители ВБ отметили, что если такая работа правительства Украины будет сохраняться, то в краткосрочной перспективе в стране можно будет «забыть о таком явлении как инфляция».

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что представители Всемирного банка дали высокую оценку работе правительства по борьбе с коррупцией.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила министров за успешную работу в течение почти четырех месяцев.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на пресс-конференции в Киеве управляющий директор Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕЛА отметила, что в целом ВБ позитивно оценивает меры украинского правительства по борьбе с инфляцией, при этом гибкость курса национальной валюты могла бы стать дополнительным инструментом преодоления высоких темпов инфляции.

«Также мы считаем, что более гибкое отношение к курсу гривни также может являться одним из инструментов борьбы с инфляцией», - сказала Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛА.

В Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%, с начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составили 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 года - 22,5%.

В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.