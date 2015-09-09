Заявлениями Бастрыкина Россия окончательно оттолкнулась от берега реальности - посол Украины в Австрии

На своей странице в Twitter Кулеба поблагодарил российскую сторону за объяснение миру того, чем сегодня является Россия.

"Искренне благодарю следственный комитет РФ за последние заявления. Это бесценный вклад российских специалистов в наше дело объяснения миру того, чем сегодня является Россия", - говорится в сообщении.

Щиро дякую Слідкому РФ за останні заяви. Це безцінний внесок російських фахівців у нашу справу пояснення світові того, чим сьогодні є Росія. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 8, 2015

В свою очередь, посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Twitter отметил, что заявлениями Бастрыкина Россия окончательно оттолкнулась от берега реальности.

"Бастрыкин - это весло, которым Россия окончательно оттолкнулась от берега реальности. Попутного ветра и шесть аршинов под килем", - подчеркнул Щерба.

Бастрыкин - это весло, которым Россия окончательно оттолкнулась от берега реальности. Попутного ветра и шесть аршинов под килем! — olexander scherba (@olex_scherba) September 8, 2015

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Как сообщал УНИАН, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что нынешний премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против России. По информации Бастрыкина, Арсений Яценюк находился в рядах карательного отряда "Арго", а потом "Викинг".

Он отметил, что "по данным следствия, Арсений Яценюк принимал участие как минимум в двух вооруженных столкновениях, которые происходили 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный в феврале 1995 года в районе городской больницы №9 города Грозный, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный, 7 января 1995 года".

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка отметила, что Геббельс и нацистская пропагандистская машина могут стоя аплодировать команде Путина. У Яценюка также посоветовали властям России провести психиатрическую экспертизу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.