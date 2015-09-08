Украина направила все необходимые документы для экстрадиции Маркова – Минюст

Об этом в интервью 5 каналу рассказал министр юстиции Павел Петренко.

"Мы сделали все юридические процедуры, которые необходимы были от государства Украина, по запуску процесса экстрадиции и передачи этого гражданина украинскому правосудию", - заявил министр.

"Соответствующие материалы были направлены итальянской стороне. Насколько я знаю, он не освобожден, а помещен под домашний арест, и сейчас в Италии проходит судебный процесс по рассмотрению тех материалов, которые направила Украина", - отметил он.

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По словам министра, "все доказательные основания, которые необходимы для того, чтобы передать его украинской стороне, есть".

"Поэтому я надеюсь, что после решения итальянского суда он будет направлен украинской стороне для прохождения судебных процедур, в уголовных производствах, которые есть в Украине", - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, в Италии на одном из курортов страны сотрудниками Интерпола был арестован бывший депутат Верховной Рады и лидер партии "Родина" Игорь Марков.

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В декабре 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск Игоря Маркова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) Уголовного кодекса.

В октябре 2013 года милиция задержала Маркова по подозрению в организации избиения участников митинга в Одессе в 2007 году. МВД отмечает, что речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской областной администрации происходили пикеты националистов против установки в городе памятника Екатерине II.

В феврале 2014 года Верховная Рада под руководством Александра Турчинова вернула мандат Маркову, а Приморский суд Одессы освободил его из-под стражи.