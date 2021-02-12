Руководитель бывшей коммунистической партии отметился рядом антиукраинских высказываний.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил проверить телеканал "112 Украина", который ранее попал под санкции СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Причиной такого решения стали заявления бывшего лидера запрещенной коммунистической партии Петра Симоненко, который был гостем эфира 29 января. Программу с его участием также повторили 30-31 января.

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"Петр Симоненко в своем выступлении допустил высказывания, направленные на компрометацию Вооруженных сил Украины, других воинских формирований и политического руководства Украины, созданию панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации, создания дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений среди граждан, разжигание национальной розни", - уточнили в Нацсовете.

Отмечается, что ведущие не предоставили альтернативного взгляда и не остановили риторику языка вражды, озвученную Симоненко.

Проверку планируют провести в период с 26 февраля по 12 марта.

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2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

10 февраля в Верховном суде сообщили, что получили три иска, в которых обжалован указ президента о применении санкций к трем телеканалам. Один из них суд решил рассмотреть, заседание состоится в марте.

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Автор: УНИАН