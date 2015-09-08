Результат выборов определится на местах - эксперт

Окончательный результат ближайших выборов в Украине будут определять местные политики. Об этом в комментарии отметил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Когда сейчас начнется «белый шум» и люди будут полностью дезориентированы, они потянутся к знакомым цветам партийных флагов и тем людям, которых они знают, за которыми стоит багаж реальных дел на местах», - подчеркнул эксперт.

По его словам, поддержка представителей местных элит гораздо выше всеукраинских. «Если мы сейчас посмотрим, например, на рейтинги Кернеса или Хотлубея, на местах он значительно выше. Нравится это кому-то или нет, но под 30% - это существенный показатель», - отметил Золотарев.

По его мнению, борьба будет происходить между традиционными парламентскими силами и новыми партиями. И проходить, как правило, в мегаполисах Востока и Центра Украины. «Основное внимание будет приковано к результатам в таких городах, как Харьков, Днепропетровск, Одесса и Киев, в меньшей степени - Львов», - подчеркнул политолог. Среди новых политических партий, способных существенно повлиять на политический расклад, руководитель центра «Третий сектор» отметил радикалов из «Укропа» и местных мэров и хозяйственников из партии «Наш край».