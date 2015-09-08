МИД и Еврокомиссия планируют открыть сервис для помощи украинским экспортерам

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопрос "Европейской правды" в Брюсселе.

"Когда Мальмстрем приедет, мы подпишем проект, который называется exportdesk, в том числе – он будет с региональной составляющей. Его региональные представительства будут помогать, чтобы на рынке ЕС продвигались не только киевские компании", - заявил министр.

Он, однако, не уточнил ориентировочные даты визита комиссара.

По словам Климкина, достигнута договоренность, что этот сервис будет включать помощь по доступу украинских производителей к европейским тендерам .

Читайте такжеУ Путина хотят еще 10 лет ввозить свои товары в Украину по старым правилам

"Также мы хотим, чтобы он помогал нашим компаниям выйти на госзакупки. Это рынок огромной емкости, но мы (украинский бизнес) пока не знаем как использовать европейские тендеры. И (достигнута договоренность что) эта составляющая тоже будет", - пояснил глава МИД.

Также, по его словам, есть договоренность активизировать контакты европейских и украинских бизнес-ассоциаций.

Еще одно ожидание Киева – что Европейская комиссия даст европейским производителям политический сигнал, который позволит минимизировать влияние нестабильности в Украине.

Читайте такжеМИД запустило информационный портал для продвижения украинских товаров за рубежом

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что на трехсторонних консультациях на министерском уровне между Украиной, Россией и Европейской комиссией по устранению возможных негативных последствий реализации Соглашения о зоне свободной торговли предметного обсуждения не было. По словам Климкина, единственной договоренностью, которая стала результатом встречи, является продолжение экспертных консультаций.