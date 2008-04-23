Тимошенко боится превратить борьбу с коррупцией в борьбу с детьми

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство намерено контролировать каждый этап тестирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам введения всеобщего тестирования абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения.

«Эта дискуссия, которую мы сегодня начинаем, будет продолжаться на протяжении всего тестирования, и на каждом этапе мы будем принимать именно те решения, которые будут адекватны ситуации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что она абсолютно позитивно относится к переходу на всеобщее тестирование. «Независимое тестирование – это прогрессивная форма оценивания знаний, это такая модель, которая минимизирует коррупционные действия. Это показывает мировой опыт, но мы должны использовать мировой опыт с умом, поэтапно и профессионально, чтобы не превратить борьбу с коррупцией в борьбу с нашими детьми», - пояснила она.

Она также отметила, что вчерашнее тестирование по украинскому языку и литературе прошло спокойно и без каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, вчера в Украине прошло первое тестирование - по украинскому языку и литературе.

По данным Информационного центра независимого оценивания, тестирование продолжалось с 11.00 до 14.00, проходило одновременно на 1 тыс. 888 пунктах тестирования.

В тестировании, по предварительным данным, приняли участие около 90% желающих из более чем 512 тыс. зарегистрированных.

*** Внедрение внешнего независимого тестирования как прозрачной и объективной системы оценивания знаний учеников и студентов осуществляется по инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и предусмотрено Указом от 4 июля 2007 года «О безотлагательных мерах по обеспечению функционирования и развития образования в Украине».

В соответствии с утвержденным МОН графиком, основная сессия по тестированию проводится с 22 апреля по 4 июня 2008 года, дополнительная (для тех, кто не смог сдать тесты по объективным причинам) - с 26 июня по 4 июля. Предусмотрено, что каждому участнику не позже 10 дней после завершения обработки результатов, посылаются соответствующие сертификаты, которые потом подаются в вузы.