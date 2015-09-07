Известный ресторатор может баллотироваться в мэры Киева от Самопомочи - СМИ

На съезде партии, который состоится 8 сентября, могут поддержать кандидатуру Сергея Гусовского, об этом сообщает источник в РБК-Украина.

Гусовский является депутатом Киевского городского совета и возглавляет фракцию Самопомочи.

"Все будет объявлено завтра на съезде. От нас скорее всего уйдет Гусовский", - сообщил источник.

Всего "Самопомич" намерена выдвинуть кандидатов в мэры в более чем 50 городах.

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Напомним, что 5 сентября в Украине официально началась избирательная кампания.

Начало избирательного процесса не касается временно оккупированных АР Крым и города Севастополь, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия установила невозможность проведения 25 октября местных выборов в 91 местном совете в населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой области и в 31 местный совет на подконтрольной Украине части Луганской области.

В то же время не начался избирательный процесс выборов депутатов районных советов в городе Киеве, поскольку выборы в указанных советов назначены на 27 марта 2016 года.

На остальной территории – избирательная кампания стартовала сегодня.