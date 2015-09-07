Побороть коррупцию можно только выведя экономику из тени - Виталий Скоцик

Украине нужно построить новое государство, с новой налоговой системой и новой экономической модель. За основу нужно взять аграрную отрасль - конкурентное преимущество Украины на мировых рынках. Это тот сектор, где можно быстро создать рабочие места, быстро нарастить производство и быстро наполнить экономику уплаченными налогами. При правильной политике АПК способен за 2-3 года увеличить ВВП страны вдвое. Это позволит реально поднять заработную плату для работников государственной сферы, служащих, учителей, врачей.

Об этом во время VI внеочередного съезда Аграрной партии Украины, который состоялся в субботу, 5 сентября заявил ее лидер Виталий Скоцик.

«Мы должны очень быстро детенизировать экономику, обратите внимание, что я не говорю о коррупции как таковой, потому что это черта ментально не присуща украинцам, у нас есть большая коррупция на высоком уровне для ликвидации которой нужно политическая воля, а также мелкая коррупция тех людей, которые в государственном секторе имеют заработную плату 1200 грн, и они не могут выжить без того, чтобы где-то не «взять копейку». Поэтому мы должны сделать детенизацию, и за счет этого стимулировать наращивание производства, уплату налогов и дать реальные зарплаты. Мы начали год, у нас в тени было 41% экономики, а за 6 месяцев пришли к 65%, вы представьте сколько это ресурса, который бы при правильной налоговой системе мог бы давать поступления в государственный бюджет и двигать экономику вперед», - говорит Виталий Скоцик.

По мнению лидера аграриев, Украине стоит воспользоваться мировым опытом выхода из кризисов. И Маргарет Тэтчер, и Теодор Рузвельт столкнувшись с экономическими проблемами шли путем интенсификации производства в тех отраслях, где это можно было сделать быстро. Для этого нужны прозрачные экономические правила игры, чтобы бизнес был заинтересован в инвестировании средств в производство. А для этого должна стабильно работать политическая система.

«Мы сейчас подводим итоги 12-ти месячной работы по построению, возможно первой в Украине демократической партии выстроенной «снизу вверх». Когда мы начинали, в этом была какая-то доля авантюризма, потому что вся команда, которая пришла понимала, что у нас нет денег. То есть у нас есть какие-то деньги для того, чтобы оплачивать, например аренду офиса, канцтовары. Но у нас и близко нет того ресурса, который у политических партий считается необходимым, чтобы идти в политику. Наша идея была в том, что именно «снизу» - из местных организаций должна формироваться партия, люди выбирают из своей среды авторитетных представителей и дальше делегируют «вверх», финансирование так же происходит «снизу». Прошел почти год, и мы сейчас идем на выборы абсолютно самостоятельной, мощной политической силой», - рассказал Виталий Скоцик.

По словам политика, Аграрная партия Украины консолидирует вокруг себя политические силы и общественные организации, которые отстаивают интересы не только аграриев, а и каждого украинца. В частности, на съезде были подписаны меморандумы о сотрудничестве с общественными ассоциациями - Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, «Всеукраинский Совет Старейшин», «Союз общественных организаций Украины «Народный совет».

Объединить усилия с Аграрной партией Украины согласились и представители других политических сил. Партия возрождения села и Украинская партия «Зеленая планета» уже подписали соответствующие меморандумы.

Параллельно с Аграрной партией прошли съезды еще ряда политических партий, где было принято решение объединить усилия на следующих выборах с аграриями.

«Нам известно, что съезд «Народного руха» поддержал решение Центрального провода об объединении усилий с Аграрной партией Украины. Это одна из фундаментальных сил, которая на заре 90-х, собственно еще 80-х годов начала закладывать основу государственности. Такое же решение принял съезд партии «Справедливость». Они несколько более социально направлены, но очень близки нам по идеологии. И еще одна партия, которая заявила о сотрудничестве с нами - это Христианско-демократический союз Украины. На этой неделе подпишем соответствующие меморандумы. Мы даем нашим региональным организациям возможность включения в списки кандидатов - лучших людей из близких по идеологии сил. При этом мы остаемся самодостаточной силой, которая уверенно идет на местные выборы с задачей побеждать», - резюмировал Виталий Скоцик.