Яценюк сравнил россиян с невесткой

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для улучшения диалога с Москвой нужно больше общаться и убрать лишнюю политизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 22 апреля в Лиссабоне во время встречи с представителями украинской диаспоры в Португалии.

“Нужно налаживать отношения, возобновлять отношения, убрать избыточную политизацию. Но если мы будем общаться, то мы обязательно достигнем результата”, - сказал спикер украинского парламента.

Он отметил, что, несмотря на определенное напряжение в украинско-российских отношениях, с Россией нужно вести диалог, поскольку россияне – дружественный народ для украинцев, Россия – серьезный рынок, а также обе страны имеют определенные исторические и цивилизационные связи.

“Так что я чувствую свою миссию не только в поездках в Брюссель и Вашингтон, но и в поездках в Москву”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос о возможности влияния России на внутриполитические процессы в Украине, спикер украинского парламента выразил убежденность, что возможность уменьшения такого влияния зависит исключительно от украинцев и украинских политиков.

“Объективно какие-то неформальные факторы влияния существуют, но все зависит не от россиян, все зависит от украинцев, от Украинского государства, насколько украинская политика может быть целостной, единой, насколько украинские политики способны объединиться. У нас так: “Кто виноват? – Невестка” – классика. Чуть что – виноваты россияне”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.