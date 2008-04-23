Обновленная Конституция разрушит миф Ющенко?

Рабочая группа завершила разработку концепции обновленной Конституции. Сегодня ее будут рассматривать на заседании Национального конституционного совета, в котором примет участие Президент. Радио Свободаанализирует, о каких изменениях идет речь, и что они будут значить дня последующего развития ситуации.

Говоря об изменениях в Конституцию, президентские соратники настаивали, что Украина должна стать президентской республикой. Однако, в концепции обновленного Основного Закона, разработанного рабочей группой, речь идет о другом.

По словам члена этой группы Георгия Крючкова, концепция предусматривает смешанную форму правления, однако полномочия Президента претерпят изменения. В частности, предлагается лишить главу государства возможности вносить к назначению кандидатуры министров иностранных дел и обороны: «Парламентско-президентская форма, скорее всего, останется. Только более четко будут очерчены отношения между разными ветвями власти, и прежде всего между Президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров. Предлагается, чтобы правительство формировалось по одинаковой схеме. Но, поскольку Президент по Конституции отвечает за внешнюю политику и оборону, то логично будет, чтобы этот вопрос перед тем как быть внесенным согласовывался с Президентом. Но в Конституции мы предлагаем этого не записывать».

Нынешняя концепция Конституции, по мнению политолога Владимира Фесенко, развеет миф, что Конституционный совет предложит именно такой проект Основного Закона, на который надеялся Президент: «Разрушается миф, что будет предложен проект суперпрезидентской республики. Тот проект концепции, который мы увидим, действительно будет отличаться от прогнозов, которые были еще несколько месяцев назад».

Однако, по мнению политического эксперта, Костя Бондаренко, не исключено, что такой проект Конституции удовлетворит Президента: «Учитывая то, что Президент сомневается в том, что он станет Президентом на второй срок, вполне возможно, что он ослабляет функции следующего Президента. Это было бы намного более логично».

Изменения же в Конституцию повлекли войну заявлений внутри коалиции. Представители Блока Юлии Тимошенко настаивают, что для разработки изменений к Основному закону в парламенте должна быть создана конституционная комиссия. Кое-кто же из нунсовцев заявлял, что в таком случае «Наша Украина – Народная самооборона» должна ставить вопрос о выходе из коалиции.