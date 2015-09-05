Завтра Порошенко встретится с главой МВФ Лагард

В воскресенье, 6 сентября, состоится встреча президента Петра Порошенко с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая будет находиться с визитом в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В 18.00 состоится встреча президента и главы МВФ с представителями средств массовой информации.

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Как сообщал УНИАН, по данным заместителя руководителя Департамента внешних связей МВФ Уильяма Мюррея, визит Лагард в Украину будет носить краткосрочный характер.

Кроме того, 22 сентября ожидается визит миссии ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для переговоров с властями относительно второго пересмотра программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

В центре внимания будут вопросы продолжения реформ, внедрения новой налоговой политики, а также выполнение обязательств Украины по преодолению коррупции.

Предыдущая миссия МВФ работала в Украине с 12 мая по 11 июня. Фонд определил, что на тот момент Украина достигла критериев эффективности выполнения программы реформ, согласованной с Международным валютным фондом, а также успела принять ряд законов, позволяющих продолжить реформы. Документы, в частности, касались распределения прибыли НБУ, усиления независимости Нацбанка, обязанности чиновников декларировать имущество, установлении экономически обоснованных тарифов и оздоровлении "Нафтогаза".

Кроме того, МВФ отметил признаки восстановления экономической стабильности в Украине, хотя и ухудшил прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года года до 9% по сравнению с выданным в апреле прогнозом в 5,5%. Одновременно МВФ ухудшил прогноз инфляции по итогам года - до 46%, что также значительно хуже ранее выданного прогноза в 27%.