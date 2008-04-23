Кандидат от ПР понимает, что в интересах демкоалиции сорвать выборы

Кандидат на должность Киевского городского председателя от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ допускает срыв внеочередных выборов в Киеве.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, допускает ли он срыв выборов, и возможен ли их перенос на более поздний срок.

«Действительно, иски есть и это может сработать в интересах кого-либо. И сейчас мне кажется, что заинтересованных среди претендентов демократической коалиции теперь больше, чем это виделось две или три недели тому назад. Поэтому риск есть. Мы его осознаем», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

В то же время он подчеркнул, что считает выборы в столице единственным выходом из «кризиса, который, собственно, все равно есть».

Относительно возможного переноса даты выборов, он сказал: «Мне обидно, когда у нас об изменениях говорят во время выборов. Конечно, это все или манипулятивные технологии, или технологии избирательных штабов. Поэтому объективно оценивать это достаточно сложно».