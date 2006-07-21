Состоится заседание пресс-клуба по вопросу хода эвакуации граждан Украины из Ливана

В субботу, 22 июля, в 13:00 в помещении МИД Украины состоится заседание пресс-клуба с участием Посла по особым поручениям по вопросам урегулирования конфликтов, руководителя Рабочей группы по вопросам эвакуации граждан Украины из Ливана Алексея РЫБАКА и заместителя Директора Департамента консульской службы Сергея ПОГОРЕЛЬЦЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, заседание пресс-клуба будет посвящено ходу эвакуации граждан Украины из Ливана.

По вопросам аккредитации, которая завершается 22 июля с.г. в 12:00, и за дополнительной информацией обращаться по телефонам: 238-17-18, 238-15-29.