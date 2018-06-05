Украинский интерес. Новая доктрина, рассерженный Путин и проблема на вырост

На востоке Украины установилось хрупкое прекращение огня. Пока окончательно непонятно, приведет ли оно к более полному выполнению Минских соглашений. Украина свои обязательства выполняет, хотя и без излишнего энтузиазма. Для баланса СНБО принял Военную доктрину Украины, в которой Россия определена в качестве противника, а одной из основных целей стала интеграция в НАТО. Безусловно, на этом пути нашей стране и ее Вооруженным Силам придется пройти непростой путь, но лиха беда начала. По крайне мере, еще пару лет назад никто бы не рискнул даже предположить подобные формулировки в украинской Военной доктрине.

Критика выполнения Украиной Минских соглашений на уходящей неделе прозвучала из уст Владимира Путина. Он уже привычно возмутился, что в Киеве меняют Основной Закон без согласования с представителями Донецка и Луганска, а сами изменения по сути ничего не меняют в структуре украинской власти. Ситуацию в нашей стране российский президент назвал «вакханалией», при этом не став повторять излюбленный тезис о россиянах и украинцах как одном народе.

Тональность публичных заявлений Путина свидетельствует, что ситуация на Донбассе развивается далеко не в полном соответствии с российскими планами. Там, судя по всему, намеревались решить проблему максимально быстро, но столкнулись с сопротивлением украинцев российским планам. Москва не скрывает своего стремления вернуть оккупированные районы Донбасса Украине с бонусом в виде возможности влиять на формирование внутренней политики. Пока не получается, отчего случаются клинические случаи наподобие заявления Следственного комитета России о распространении своей универсальной юрисдикции на юго-восток Украины.

Путин в своем дальневосточном спиче обозначил и еще одну проблему, которая в скором времени может стать актуальной для Украины. Речь идет о волне беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, захлестывающей Европейский Союз. Российский президент полагает, что Старый Свет сам создал себе проблем, слишком внимательно прислушиваясь к пожеланиям Вашингтона. Украине же стоит быть готовой к формулировке собственной позиции по вопросу беженцев, хотя их движение через нашу территорию сегодня выглядит тоненьким ручейком по сравнению со средиземноморским направлением.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Соглашение об ассоциации пока не ратифицировали только две страны – Греция и Кипр. Поскольку в этих государствах пафос и самомнение являются составляющими национальной политики, к диалогу с ними необходимо будет подойти максимально внимательно. При этом не стоит забывать, что в ратификации заинтересован и сам ЕС, у которого есть механизмы влияния на своих членов.

Евгений Магда