Ющенко надеется на упрощение визового режима между Украиной и ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом начнет действовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на пресс-конференции во Львове, подчеркнув, что сейчас это соглашение проходит внутригосударственную процедуру.

Также Президент сообщил, что 7-9 мая, по его данным, Еврокомиссия даст ответ относительно введения общих таможенных границ между Украиной и Польшей. «Я убежден, мы найдем понимание в этом вопросе и адаптируем украинское законодательство в соответствии с европейскими требованиями», - подчеркнул Президент.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня необходимо продолжать активную работу по открытию новых пунктов пересечения границы между Украиной и Польшей. В частности, по его мнению, нужно уже в бюджете 2008 года предусмотреть средства на строительство шести новых пунктов пересечения.

Кроме того, Президент отметил, что необходимо продолжать активную работу по уменьшению расстояния между пунктами пересечения в соответствии с международными стандартами – 25 км (сегодня расстояние составляет 90 км).