Завтра Порошенко может встретиться с Лукашенко на матче "Украина - Беларусь" во Львове - источник

Во Львове ожидают присутствия президентов Украины Петра Порошенко и Беларуси Александра Лукашенко 5 сентября на футбольном матче между сборными командами Украины и Беларуси в рамках отборочного этапа турнира УЕФА «Евро 2016».

Об этом сообщил УНИАН источник во Львовской ОГА.

По неофициальной информации чиновника областной администрации, сейчас продолжается согласование обеих сторон о возможности визита.

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В свою очередь пресс-секретарь общественного совета при ГУ МВД Украины во Львовской области Олег Пилипенко сообщил журналистам, что матч между сборными Украины и Беларуси посетят президенты обеих стран.

"Пока эта информация неофициальная", - подчеркнул Пилипенко.

Как известно, в августе городской голова Львова Андрей Садовый во время пребывания в Киеве с рабочей поездкой обратился к президенту Порошенко с инициативой о приглашении президента Беларуси Лукашенко во Львов на футбольный матч «Украина - Беларусь».

"Выхожу с инициативой, чтобы президент Порошенко пригласил во Львов на футбольный матч Украина - Беларусь, который состоится 5 сентября, президента Лукашенко. Очень важно, чтобы руководители нашей страны максимально использовали возможности Львова для проведения международных встреч, форумов и конференций", - сказал тогда Садовый.