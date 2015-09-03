Die Presse: Российское эмбарго почти не коснулось Восточной Европы

Об этом пишет Якоб Цирм в своей статье «Российское эмбарго почти не коснулось Восточной Европы», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Мясо, молоко, овощи или фрукты. Около года назад Россия запретила ввоз этих продуктов из стран Европейского Союза. Таким образом, правительство Владимира Путина ответило на санкции Брюсселя. Последние – особенно сложный доступ к финансированию – привели с тех пор к существенному снижению импорта, например машин из ЕС в Россию.

О том, насколько сильно эти санкции влияют на такие страны, как Австрия и Германия, уже давно спорят экономисты. В вопросе Восточной Европы Гжегож Селевич, главный экономист по Центральной Европе французской компании по страхованию внешней торговли Coface, сейчас пришел к удивительному выводу: «Последствия эмбарго не так уж велики. Компании были очень гибкими, когда речь шла о том, чтобы найти другие рынки. Восточноевропейские компании в настоящее время все активнее работают в Азии или Южной Америке», говорит Селевич в интервью газете «Die Presse».

Слабый рост позади

Coface рассмотрела в своем исследовании развитие 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Это важно, потому что экономика в этих странах по-прежнему намного более концентрированная. Хотя в Центральной и Восточной Европе есть девять миллионов компаний, но 500 крупнейших из них ответственны за более чем половину от общего валового внутреннего продукта. «Развитие этих крупных компаний представляет развитие всего региона», сказал Селевич. Другие компании должны, так сказать, поспевать за ними.

И развитие этих компаний также показывает, что весь регион с прошлого года смог оставить позади временный слабый рост в 2012- 2013. В общей сложности, топ-500 компаний прибавили к товарообороту 2,1 процента. Валовой внутренний продукт региона вырос еще на 2,5 процента. В этом году рост должен снова ускориться. «В 2015 году мы ожидаем для региона роста на 2,8 процента», заявляют в Coface.

Уровень безработицы очень низкий

Существуют две причины повышения темпов роста в регионе, говорит Селевич. С одной стороны, восстанавливаются важные экспортные рынки в еврозоне (например, в Германии). Во-вторых, гораздо лучше обстоят дела в больших странах, таких как Польша и Румыния, где экономика более чем наполовину зависит от внутреннего спроса. «Безработица во всем регионе находится на самом низком уровне за последние шесть лет. Это гарантирует рост потребления».

Для австрийских компаний, было бы, вероятно, полезно уделить больше внимание Восточной Европе, говорит Кристиан Бергер, региональный менеджер по Австрии в Coface. «Не в последнюю очередь потому, что другие быстро развивающиеся регионы, такие как Китай и Бразилия, в настоящее время столкнулись с проблемами». Кроме того, возможности для местных компаний в Восточной Европе также изменятся. Так, все больше компаний Восточной Европы активно представляют свою качественную продукцию на мировом рынке, и поэтому отечественные компания могут быть заинтересованы в том, чтобы быть поставщиками.

Неплатежи по-прежнему остаются важным вопросом в делах с Восточной Европой. Тем не менее, здесь не все страны схожи. Как и на Западе, присутствует оппозиция севера и юга, говорит Бергер. «Если сравнивать Центральную Европу с Италией, то есть страны гораздо лучше».