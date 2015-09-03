Экс-министр Клименко проводит антиукраинские конференции за рубежом - посольство

По инициативе «Украинского института стратегий глобального развития и адаптации», председателем которого является правая рука министра времен Януковича Александра Клименко, в Италии состоялась конференция "Пути урегулирования конфликта на Востоке Украины", однако роль России как агрессора никоим образом не обсуждалась.

«Директор этого института Виктор Левицкий и его коллега Александр Билокобыльский никоим боком не упомянули в своих выступлениях Россию как государство-агрессора, зато представляли "гражданскую войну" на Донбассе как очередное проявление "столкновения цивилизационных проектов". Им вторили типичные "друзья" Путина как из Рима, так и из Израиля (экс-министр юстиции И.Бейлин)», - написал в Facebook сотрудник посольства Украины в Италии Евгений Енин.

По его словам, подобное мероприятие уже проходило несколько месяцев назад в Брюсселе.

«Старой доброй традицией таких мероприятий обычно является не приглашать представителей украинского посольства. Пришлось напомнить участникам о природе конфликта, а также немного "оживить" дискуссию запада вопросами, каким образом в то время, как ЕС объявляет борьбу с российской пропагандой, в самом сердце Европы, в частности в помещении представительства ЕК в Италии проходят подобные мероприятия, организованные бывшим заместителем минздоха Украины времен Януковича?» - пишет он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Генпрокуратура Украины инициирует заочное следствие в отношении высокопоставленных чиновников времен Януковича, среди которых бывший вице-премьер Сергей Арбузов, бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева и экс-глава Министерства сборов и доходов Александр Клименко.