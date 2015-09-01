Конституционный кризис требует переизбрания Верховной Рады – Куприй

«Есть глубокий общественно-политический кризис в Украине. В любой демократической стране, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, шли бы на перевыборы», – сказал Виталий Куприй в эфире телеканала «NewsOne» в понедельник вечером.

Он пояснил, что ряд партий выразили несогласие с предложенными изменениями. «Я считаю, что после заявлений «Самопомочи», Радикальной партии и «Батькивщины» о государственной измене и о том, что такого не должно быть в Украине, этот процесс нужно останавливать вообще», – сказал депутат.

Кроме того Виталий Куприй считает, что в случае распада нынешней коалиции, новая коалиция в действующем парламенте маловероятна.