Конституционный кризис требует переизбрания Верховной Рады – Куприй
10:52, 01 сентября 2015Политика
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При наличии кардинально противоположных мнений среди парламентариев относительно изменений в Конституцию Украины о децентрализации необходимо идти на перевыборы парламента, считает народный депутат, один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй.
Новая коалиция в действующем парламенте маловероятна- депутат / Фото УНИАН
«Есть глубокий общественно-политический кризис в Украине. В любой демократической стране, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, шли бы на перевыборы», – сказал Виталий Куприй в эфире телеканала «NewsOne» в понедельник вечером.
Он пояснил, что ряд партий выразили несогласие с предложенными изменениями. «Я считаю, что после заявлений «Самопомочи», Радикальной партии и «Батькивщины» о государственной измене и о том, что такого не должно быть в Украине, этот процесс нужно останавливать вообще», – сказал депутат.
Кроме того Виталий Куприй считает, что в случае распада нынешней коалиции, новая коалиция в действующем парламенте маловероятна.
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