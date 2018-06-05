Украинский интерес. Звериный оскал российской Фемиды, европейские вояжи Порошенко и подвиг Яресько

Показательные судилища – важный элемент тоталитарного государства. Россия преуспела в этом, обвинив по шитым белыми нитками доказательствам кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в терроризме. Их вина на самом деле в другом: Сенцов имел мужество помогать украинским военным во время аннексии Крыма и не скрывал своей проукраинской позиции, Кольченко к нему прицепили «паровозом». Невероятно жестокие приговоры должны запугать любого, кто сомневается в принадлежности Крыма России. Вот только подсудимые оказались не робкого десятка: они встретили свои приговоры пением украинского гимна.

Интересно, что перед вынесением приговора Сергей Лавров в ходе молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» красиво рассуждал о завершении эпохи многолетнего доминирования Запада и пообещал, что Россия не будет кокетничать, если Штаты постараются начать восстанавливать свернутые с ней контакты. Да уж, с такими приговорами кокетничать точно не придется.

Петр Порошенко попытался воспользоваться ситуацией не без успеха. Его визит в Берлин для переговоров с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом сложно назвать дипломатическим прорывом.

Скорее – это элемент изнурительного противостояния с более мощным государством, напавшим на Украину. В немецкой столице Петр Алексеевич имел возможность изложить свои аргументы, не растрачивая время на опровержение кремлевских доводов.

Надо сказать, что стремительно появление в донбасском уравнении Анджея Дуды пока не нашло понимания не только среди участников нормандского формата, но и внутри польской элиты, представители которой усомнились в адекватности и своевременности предложений своего президента. Варшава, несмотря на это, попытается более активно воздействовать на процесс урегулирования, а украинский вопрос будет одной из важных тем тамошней избирательной кампании. С Дудой Порошенко придется искать общие подходы, ведь в нынешней ситуации для Киева лишним не будет ни один союзник.

Во время визита Петра Порошенко в Брюссель украинский президент дал понять, что Минска-3 не будет, а он рассчитывает на синхронные действия ЕС и Украины в деле введения санкций против России. Жан-Клод Юнкер выказал осторожный оптимизм по поводу возможности отмены безвизового режима, которую Дональд Туск несколько неуклюже увязал с проведением в Украине конституционной реформы и выполнением Минских договоренностей. Очевидно, что в Старом Свете устали от конфликта на Донбассе и пытаются купировать его, особо не заботясь о сохранении правил политического приличия.

Впрочем, полностью крест на Украине Запад не поставил.

Об этом свидетельствует факт списания 20% коммерческого государственного долга и реструктуризация основного тела кредита, полученного Украиной. Министру финансов Наталье Яресько удалось добиться практически невозможного: найти компромисс с кредиторами от имени государства, понесшего серьезные экономические потери, на фоне зарождения масштабного финансового кризиса.

Евгений Магда