Партия регионов: Если БЮТ скажет «надо», мы ответим – «есть»

В субботу прошел одиннадцатый съезд Партии регионов. Виктор Янукович переизбран ее лидером, а также стал главой политисовета (напомним, что раньше эту должность занимал Николай Азаров) и председателем президиума политсовета. Обиделся ли Николай Азаров на такую замену? Обновленная программа партии декларирует построение парламентско-президентской республики. Предполагает ли пункт программы Регионов по построению парламентско-президентской республики дальнейшее сотрудничество с БЮТ после майских праздников по изменению Конституции в парламенте? Напомним, что БЮТ выступает за переход к парламентской модели? Остается ли для Партии регионов актуальным вопрос переформатирования большинства, и когда: сейчас или после досрочных выборов? Означает ли острая критика Александра Ефремова и Валерия Голенко, считающимися людьми Януковича, действий группы Ахметова серьезные разногласия внутри партии? Эти вопросы мы задали депутатам – членам Партии регионов.

Елена Лукаш:

ЕСЛИ БЮТ БУДЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ – МЫ ПОДДЕРЖИМ

Особенных перестановок в партии не произошло. Произошли изменения в порядке и процедуре управления ею. Как народные депутаты были членами политсовета, так они ими и остались. Но сейчас нет отдельного политического и отдельно исполнительного органа. У нас, безусловно, есть секретариат, но политсовет несет ответственность не только за выработку политики, но и за работу по, например, быстрейшему разворачиванию предвыборного штаба. Поэтому у нас не будет отдельно политического органа и исполнительного органа. У нас те, кто входят в политсовет, будут работать и исполнять решения партии. Николай Азаров возглавил центральную контрольную комиссию. Это орган, который имеет право принимать решения по конфликтным ситуациям, а также орган, который занимается партийной дисциплиной и бюджетом.

Мы ожидали острой дискуссии на съезде, и многие однопартийцы обращались к нам с просьбой провести его без прессы. Не все люди могут открыто критиковать коллег при включенных камерах и диктофонах.

Что касается изменений в Конституций… В нашей программе предусмотрено завершение перехода к парламентско-президентской республике.

Что касается нашего сотрудничества с БЮТ по этому вопросу, то на сегодня достаточно тяжелая ситуация. БЮТ трижды инициировал этот вопрос и трижды снимал его с порядка дня или поднимал вопросы Харькова, для нас неактуальные. Поэтому мы будем определяться в зависимости от порядка дня. Конституция это не догмат, это договор, мы за диалог, который должен произойти в парламенте. У нас есть решение фракции, если будут другие парламентские силы инициировать изменения в Конституцию, то мы поддержим. Сами мы не сможем поднимать вопрос, у нас нет достаточного количество голосов.

На съезде была дискуссия, у нас открытая партия, звучат разные позиции. Что касается переформатирования, то сейчас на сегодня нечего переформатировать. Хотя кризисную ситуацию может разрулить или переформатирование или выборы. А как пойдет процесс: поживем-увидим.

Иван Попеску:

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ВЫБОРАМ

Совмещение постов Виктором Федоровичем, это подтверждение единоначалия в партии, которое дает лидеру возможность оперативно принимать решения. Мы начинаем строить партию по европейскому образцу, когда лидер партии является и кандидатом в премьер-министры или президенты и принимает решения по абсолютно всем вопросам, как по отношению к структурам на местах в регионах, так и на центральном уровне.

У Николая Азарова сейчас ответственная функция, поскольку будет рассматриваться вопрос о надежности кадров, о том, как улучшить работу на местах. И эта функция ложится на контрольную комиссию, которую возглавляет Азаров. Он один из первых руководителей партии. Он наряду с Рыбаком имеет самый большой опыт и ему не составит труда сразу после выборов съездить в какой-то регион и разобраться с какой-то проблемой. Его должность, это вторая-третья по значимости в партии. Мы не планировали менять нашу позицию относительно внеблоковсти или второго государственного. Наши позиции – неизменны. Мы не исключаем, что будем сотрудничать с БЮТ по теме конституционной реформы, если наши взгляды совпадают.

Разговоры о том, что в партии нет единства по ключевым вопросам, не имеют оснований. Мы будем готовы к любым выборам, будь-то парламентские или президентские. У нас избраны зампредеседатели, каждый из которых будет отвечать за четыре-пять регионов. Партийные руководители будут курировать направления внутрипартийной деятельности. Термин «чистка партийных рядов», который иногда применяется, вряд ли уместен. Не обязательно, что все руководители партии будут вечными. Но есть люди, которые работали с нами, когда мы были во власти, но уходят, когда мы оказались в оппозиции. Есть, скажем так, ревизия членов партии, чтобы увидеть, на чем стоим, как решаем вопросы финансирования партии, в том числе и членские взносы. Есть предложения создать партийный фонд финансирования, чтобы не зависеть от отдельных моментов. И, в общем, мы в любой момент должны быть готовы к выборам, хотя мы бы не хотели выборов.

Алексей Плотников:

МЫ НЕ ИСКЛЮЧАЕМ НИ ПЕРЕВЫБОРОВ, НИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ КОАЛИЦИИ

Партия стала более управляема, более проста. Тут понятная, доступная структура, все унифицировано. Структуры партии накладывается на фракцию. Правильное решение.

Ринат Ахметов не пришел на съезд, потому что были похороны тренера Носова. Это ведь понятно.

Да на съезде звучали острые искренние высказывания. Никакой борьбы, это мнения с мест на прошедшие этапы и ошибки. После 12 мая, если все пройдет через согласительный совет, мы, скорее всего, будем рассматривать создание парламентской конституционной комиссии. Не думаю, что досрочные выборы для нас более актуальны, чем переформатирование. Хотя мы пока не исключаем ни то ни другое, но мы ни то ни другое не форсируем.

Маша Мищенко