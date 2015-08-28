Генсек НАТО посетит Украину в сентябре - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на расширенном заседании правительства, на котором публично отчитываются все министры.

"Я уверен, что визит генерального секретаря НАТО в следующем месяце будет действительно знаковым", - сказал Климкин.

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Напомним, что сегодня, 28 августа, под председательством премьер-министра Арсения Яценюка проходит заседание правительства, где Кабмин отчитывается о своей деятельности.