Генсек НАТО посетит Украину в сентябре - Климкин
15:45, 28 августа 2015Политика
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сентябре посетит Украину.
Климкин сообщил, когда в Украину приедет Генсек НАТО / УНИАН
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на расширенном заседании правительства, на котором публично отчитываются все министры.
"Я уверен, что визит генерального секретаря НАТО в следующем месяце будет действительно знаковым", - сказал Климкин.
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Напомним, что сегодня, 28 августа, под председательством премьер-министра Арсения Яценюка проходит заседание правительства, где Кабмин отчитывается о своей деятельности.
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