Разновекторная российская агрессия

Буквально каждый день из соседней страны поступают новости на грани сюрреализма. Большинство из них относятся к сферам запретов и разрушения. Формы деструкции могут быть разными – от разгрома православными активистами выставки в Манеже или разбитого барельефа Мефистофеля на фасаде питерского дома до гротескного истребления санкционных продуктов питания или дивертисментов чудовищного Стаса Барецкого по уничтожению чуждого пива или враждебных гаджетов.

Это было бы смешно, если бы не происходило на фоне трагических событий на востоке Украины. Пусть себя хоть голодом заморят, хоть вернутся к лучине и лаптям – но наших людей чтобы не убивали.

А я поймал себя на мысли, что подобные деструктивные акции (а то ли еще будет – дно постоянно опускается все ниже и ниже), направленные на самих себя, являются национальным социальным проявлением поведения, которое называется аутоагрессией. Это активность, направленная на причинение себе физического или психического вреда, которая в частности, проявляется в нанесении себе телесных повреждений. Психоаналитики считают, что такое поведение представляет собой механизм психологической защиты – перенаправление агрессии, изначально направленной на внешний объект. Особенно, если этот объект слишком силен.

Ну, скажем, проклятая Америка и гнусная Гейропа никак не по зубам путинской России. Что делать в случае таком? Есть вариант перенаправить агрессию на другой внешний объект – например, на Украину. А если такое перенаправление небезопасно (санкции), то агрессия направляется на самое себя. Встречайте всяких Энтео, Барецких и депутатов Госдумы с неистощимой фантазией и прощайтесь с импортными деликатесами, кружевными трусами и прочими чудесными вещами.

Понимаю, что метафора может показаться несколько натянутой. Однако есть и аргументы.

Жизнь большинства россиян – не с Бульварного кольца, а из глубинки – в силу множества причин была и остается тяжелой и убогой.

Компенсацией осознанию этой тяжести традиционно выступает ощущение величия и мощи государства, которое может хошь кому навалять на международной арене. И когда это величие попадает под ущерб и сомнение, то и включаются механизмы, очень похожие на аутоагрессию.

Среди прочих описанных наукой причин выделяется подсознательное стремление быть таким, как объект агрессии (в глубине души хочется жить комфортно и сытно – как в Европе или Америке) и невозможность достижения этого (а как этого достичь в авторитарном патерналистском государстве, где жирует небольшой слой, а остальные прозябают). Отсюда выходы: соседей украинцев не пускать в Европу, пусть тоже живут в говне; а параллельно самих себя истязать с мазохическим кайфом. Рви, Стасик, пиво зубами; давите гусей, бульдозеры; круши, Энтео, скульптуры героя-инвалида Великой Отечественной Вадима Сидура! Совершенству нет предела!

И целый набор соответствующей народной мудрости вдогонку. Выколю себе глаз, чтобы у тещи зять кривой был. Куплю билет и назло кондуктору пойду пешком. Ну, и нетленное: нас …, а мы крепчаем. Вперед, Россия! Успехов и новых достижений на этом благородном поприще!

Игорь Левенштейн