Депутат Госдумы РФ Бабаков: Регионам удалось свести на нет кризис в Раде

В Украине немного знают о депутате российской Госдумы, председателе президиума российской партии «Родина», предпринимателе Александре Бабакове. Сам же он внимательно следит за политическими событиями в Украине. Сегодня думец Александр Бабаков дал короткое интервью УНИАН.

Александр Михайлович, Вы по-прежнему оцениваете ситуацию в Верховной Раде как кризисную?

За прошедшие несколько дней ситуация в Раде значительно изменилась. Деятельность депутатов Рады к удовлетворению, я думаю, большинства граждан Украины, приобрела конструктивный характер. Благодаря определенной настойчивости и терпению, сочетанию этих качеств, правящей коалиции во главе с Партией регионов удалось не только отстоять права парламентского большинства, но и, что не менее важно, перевести работу Рады в нормальное рабочее русло.

Коалиция «Регионов», СПУ и КПУ показала, что намерена последовательно отстаивать свои права и интересы своих избирателей и делать это в рамках закона. Более того, следует признать, что благодаря готовности правящей коалиции к определенным компромиссам и оппозиционные фракции имеют сегодня возможность полноценно работать в Раде в интересах своих избирателей.

Справедливое распределение комитетов между всеми пятью фракциями произошло на справедливой основе. Причем, несмотря на свой оппозиционный статус фракции БЮТ и «Наша Украина» получили контроль над рядом принципиальных комитетов с контролирующими функциями.

Я считаю, что этот компромисс позволит оставить в прошлом страсти, бушевавшие в Раде еще несколько дней назад.

Обратите внимание, что решения, принимаемые Радой в последние дни, поддерживаются не только депутатами правящей коалиции. За решения, инициируемые парламентским большинством, голосуют и депутаты оппозиционных фракций. Это говорит о том, что в раде постепенно формируется более широкая правящая коалиция, что свидетельствует о ,пусть и медленной, но консолидации парламента. Поэтому я считаю, что, несмотря на сохраняющиеся расхождения во взглядах по различным вопросам правящей коалиции и парламентской оппозиции, кризис в Раде в значительной степени преодолен.

Как к этому относится Россия?

Самым положительным образом! Россия заинтересована в развитии отношений с Украиной, поэтому преодоление принципиальных противоречий между основными политическими сила в Верховной Раде в России воспринимается с оптимизмом. Мне приятно, что спикером Рады стал глава Социалистической партии Украины, с которой у возглавляемой мною партией «Родина» подписано соглашение о сотрудничестве. Еще раз хочу подчеркнуть – Россия заинтересована в сотрудничестве с политической силой по возможности представляющей всю или хотя бы большую часть Украины. И я надеюсь, что в новом кабинете министров Украины Россия получит партнера, уважающего интересы России.

В своей статье в российском «Коммерсанте» Вы упомянули о необходимости создания третьей политической силы на Украине. Зачем это, на Ваш взгляд, нужно Украине?

На тот момент противостояние в Раде было очевидным. «Третья сила» не представляет из себя ценность саму по себе. Моя основная идея заключалась и заключается в том, что необходим некий новый взгляд на ситуацию. Речь идет не столько о какой-то конкретной третьей партии, не о противопоставлении существующим политическим силам, сколько о сверхидее, стоящей выше взглядов конкретных сил, которая в условиях жесткого противостояния сможет объединить украинское общество. Вот о чем шла речь. Сегодня Партия регионов как основа правящей коалиции демонстрирует желание и возможность сделать это, консолидировать общество. Это можно только приветствовать.

Записала Евгения Калоша