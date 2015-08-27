Яценюк анонсировал на четверг хорошие "финансовые новости"

Об этом говорится на странице премьер-министра в Facebook.

"Для Украины есть хорошие финансовые новости. Завтра в 12.00 состоится внеочередное заседание Правительства", - говорится в сообщении.

Для України є добрі фінансові новини)Завтра о 12.00 відбудеться позачергове засідання Уряду. Posted by Арсеній Яценюк on Wednesday, August 26, 2015

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Как сообщал УНИАН ранее, Яценюк заявил, что Кабинет министров Украины в пятницу, 28 августа, отчитается о своей деятельности. Также, отметил глава правительства, состоится встреча с парламентской коалицией.