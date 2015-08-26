Суд перенес на 31 августа рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в начале судебного заседания председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Степан Гладий сообщил, что из Киевского СИЗО в суд поступила информация о том, что Пукач сегодня опять не может участвовать в заседании из-за ухудшения состояния здоровья, в связи с чем судебное заседание перенесено на 31 августа.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 августа, Апелляционный суд Киева перенес на сегодня, 26 августа, рассмотрение жалобы на приговор Пукачу из-за того, что его не доставили в зал судебных заседаний в связи с ухудшением состояния здоровья.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляцию.