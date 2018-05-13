Политические аутсайдеры объединились против НАТО

Созданием общественного движения “За внеблоковую, нейтральную Украину” началась очередная антипропаганда вступления Украины в НАТО. Об этом движении объявили свыше 20 политпартий и общественных организаций, которые собрались за круглым столом для обсуждения “архиактуального” вопроса “Нейтральный статус Украины: проблемы и мифы”.

Интересно, что в общественный совет движения вошли отставники в политике, например социал-демократ Леонид Кравчук, председатель партии “Вперед, Україно!” Виктор Мусияка, экс-правительственный чиновник Анатолий Толстоухов и его экс-коллега по правительству Александр Чалый, депутат-коммунист в отставке Георгий Крючков. Вместе с ними – вечный претендент на большую политику, председатель партии “Віче” Инна Богословская и перманентный кандидат (на должности - от мэра до Президента) бизнесмен Александр Ржавский. Странно лишь, что среди них нет ПСПУ, председатель которой Наталия Витренко, судя по всему, решила вести самостоятельную войну с “агрессорами”.

Оказывается, АНТИНАТОВСКИЙ курс не предусматривает отказа от курса Украины в ЕС. “Ни на западе, ни на востоке нет возражений по этому поводу", – говорит Георгий Крючков. А желание Украины попасть в ряды альянса, по его мнению, привело к тому, что “отношения Украины с Россией очутились ниже плинтуса”.

А если Россия аналогично будет реагировать на попытку Украины присоединиться к ЕС, нам тоже от этого курса отказаться? Крючков фактически признал, что Россия оказывает давление на Украину, как потенциального члена НАТО. Но ни он, ни кто-либо другой из его соратников по “движению” не сказал, какое она имеет на это право.

Дальше коммунист апеллировал к социологическим исследованиям, которые якобы показывают: с 2001 по 2005 год количество сторонников вступления Украины в альянс уменьшилось на 5% и составляет сегодня в среднем по Украине до 30% (опросы на сайте УНИАН дают несколько другую картину).

“Чем больше пропаганды ведется, тем меньше украинцев хотят в НАТО", – подытоживает Крючков.

Если товарищ из КПУ имеет в виду витренковские выступления в Крыму, тогда соглашусь. Ведь о какой пропаганде вступления в НАТО может идти речь, если информационная политика со стороны государства в этом поле отсутствует вообще? Едва не через день возникают АНТИНАТОВСКИЕ союзы и проводятся митинги, организованные преимущественно пророссийскими силами. По большей части, кстати, теми, кто не нашел себе достаточно голосов, чтобы попасть во власть.

“Поймите, мы не против НАТО! НАТО – хорошая организация, но какое отношение она имеет к Украине?” - говорит союзник Крючкова по движению Александр Ржавский, которого не было слышно с позапрошлых парламентских выборов.

Вспомнили участники движения и о том, что лишь два предвыборных блока на последних выборах в своей программе ставили задание вступления в альянс – “Блок Костенко-Плюща” и “ПОРА-ПРП”. “И, вспомните, ни один из них не пришел к власти, которая прекрасно демонстрирует настроения украинцев”.

“А что, АНТИНАТОВСКУЮ пропаганду вы рассматриваете как хороший способ победить на следующих выборах?” – поинтересовался кто-то из коллег.

Насколько помню, откровенно АНТИНАТОВСКИЕ приоритеты на последних выборах демонстрировали лишь две силы: “витренковцы” и эсдеки (Медведчук, Кравчук, Суркис). Есдепеуошные биг-борды с огромной надписью “НАТО – нет!” были расбросаны по всему Киеву (и, наверное, не только). И что это им дало?

Поэтому, как видим, тема НАТО – никоим образом не служит ориентиром для избирателя. “ПОРА–ПРП” – “за”, СДПУ(о) – “против”, а результат у обеих политических сил один. Наверное, политическим силам, чтобы попасть в большую политику, следует поискать более близкие и более актуальные для украинцев темы.

Дмитрий Стаховский