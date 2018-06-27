Вехи недели. Сложение властного паззла, раздумья о Донбассе и революция в ГПУ

Украина встретила День Государственного Флага и День Независимости с чувством зафиксированной социологами гордости подавляющего большинства граждан нашей страны за национальные символы. Таким же проявление гордости стал и Марш Независимости лучших подразделений Вооруженных Сил, большинство в которых составили воины с опытом боев на Донбассе.

Подготовка к новому политическому сезону становится все интенсивнее. Он будет открыт 31 августа, когда на внеочередное заседание парламента соберутся народные депутаты, чтобы проголосовать за конституционные изменения в части децентрализации в первом чтении. Груз полученных ранее 288 голосов за направление законопроекта в Конституционный Суд будет довлеть над депутатским корпусом, и повторить или улучшить этот результат в последний день лета вряд ли удастся. Впрочем, такая задача перед слугами народа не стоит – достаточно 226 голосов, которые найдутся.

Ситуация на Донбассе остается стабильно напряженной. Петр Порошенко считает, что Минским договоренностям нет альтернативы, а первый Президент Украины Леонид Кравчук выступил за изоляцию оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Консолидированное мнение в обществе по этому вопросу отсутствует, как и понятная подавляющему большинству населения государственная политика в отношении захваченной сепаратистами части Донбасса. К тому же до сих пор непонятно, пройдут ли на подконтрольной официальному Киеву территории местные выборы.

Партия власти тем временем продолжает консолидацию своих рядов. «БПП-Солидарность» и «УДАР» практически официально договорились о вхождении партии Кличко в именную президентскую политическую силу. Столичный мэр должен ее возглавить, что выглядит слабым утешительным призом для политика, отказавшегося от независимой партии ради поддержки в борьбе на выборах в столице. Судя по приподнятому настроению Арсения Яценюка во Львове во время презентации там патрульной службы, информация об успешных переговорах об объединении «БПП-Солидарность» и «Народного фронта» соответствует действительности. Арсений Петрович продолжит карьеру во главе правительства, а громко обещанная Юрием Луценко ротация министров из лотереи превратится в праздник политической целесообразности. Стоит отметить, что одного сплочения партии власти вокруг президента будет недостаточно – парламентскому большинству необходимо кардинально изменить качество своей работы, что будет крайне проблематично в свете накатывающихся местных выборов.

Тактика заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе тем временем приносит свои плоды. Он не боится публично озвучивать проблемы, связанные с реформированием прокуратуры. В результате Виктор Шокин подписал приказ об утверждении тестов, с помощью которых должны быть отобраны 700 новых сотрудников прокуратуры. Видимо, это и называется «ехать, а не шашечки».

Евгений Магда