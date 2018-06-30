Фоторепортаж: Майдан Незалежности сквозь года (1991-2015)
Вид Майдана Незалежности радикально изменился за эти 24 года, а судьба сделала его местом главных политических изменений в стране - от Революции на граните до Оранжевой, а впоследствии и к Евромайдану.
Такой выглядела площадь в 1990-1991 годах во время революции на граните и до демонтажа памятника Ленину:
С 1992 года по 2001 год вид центральной площади столицы почти не менялся, поэтому предлагаем несколько фотографий тех времен:
1999 -2000 годы
И вот в 2001 году на Майдане Незалежности была проведена реконструкция:
2002 год
2003 год
2004 - год Оранжевой революции
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год - год начала Евромайдана
2014 год - кровавые события на Майдане, гибель Небесной сотни и бегство Януковича
2015 - год после Революции
Напомним, сейчас Майдан Незалежности ожидает новая реконструкция. Конкурс был объявлен в прошлом году. В нем приняли участие 149 проектов из 13 стран мира. Все они были выложены в открытый доступ на сайте для народного голосования, в котором приняло участие около 10 000 посетителей.