Фоторепортаж: Майдан Незалежности сквозь года (1991-2015)

Такой выглядела площадь в 1990-1991 годах во время революции на граните и до демонтажа памятника Ленину:

С 1992 года по 2001 год вид центральной площади столицы почти не менялся, поэтому предлагаем несколько фотографий тех времен:

1999 -2000 годы

И вот в 2001 году на Майдане Незалежности была проведена реконструкция:

2002 год

2003 год

2004 - год Оранжевой революции

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год - год начала Евромайдана

2014 год - кровавые события на Майдане, гибель Небесной сотни и бегство Януковича

2015 - год после Революции

Напомним, сейчас Майдан Незалежности ожидает новая реконструкция. Конкурс был объявлен в прошлом году. В нем приняли участие 149 проектов из 13 стран мира. Все они были выложены в открытый доступ на сайте для народного голосования, в котором приняло участие около 10 000 посетителей.