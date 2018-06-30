Фоторепортаж: Майдан Незалежности сквозь года (1991-2015)

Фоторепортаж: Майдан Незалежности сквозь года (1991-2015)

10:00, 22 августа 2015
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24 года

Вид Майдана Незалежности радикально изменился за эти 24 года, а судьба сделала его местом главных политических изменений в стране - от Революции на граните до Оранжевой, а впоследствии и к Евромайдану.

Такой выглядела площадь в 1990-1991 годах во время революции на граните и до демонтажа памятника Ленину:

С 1992 года по 2001 год вид центральной площади столицы почти не менялся, поэтому предлагаем несколько фотографий тех времен:

1999 -2000 годы

Випускники святкують закінчення школи
Один з перших пробігів під каштанами

И вот в 2001 году на Майдане Незалежности была проведена реконструкция:

2002 год

Так виглядав Майдан після реконструкції

2003 год

2004 - год Оранжевой революции

Люди вийшли через свавілля влади на виборах у 2004 році

Віктор Ющенко став переможцем президентських виборів у 2004 році

2005 год

sfa

2006 год

Люди святкують другу річницю Помаранчевої революції

2007 год

Люди на Майдані під час концерту Елтона Джона
Люди на Майдані під час концерту Елтона Джона

2008 год

2009 год

Святкування річниці Помаранчевої революції

2010 год

2011 год

Святкування дня Перемоги у 2011 році
Святкування дня Перемоги у 2011 році

2012 год

Встановленння скульпутри китайського митця на Майдані

2013 год - год начала Евромайдана

Народне Віче на Майдані у 2013 році
Беркут і Мітингарі на Майдані у листопаді 2013 року

2014 год - кровавые события на Майдане, гибель Небесной сотни и бегство Януковича

Мітингарі готують пляшки Молотова на Майдані
Вид на Майдан Незалежності з готелю

Активісти виклали Тризуб за допомогою лампадок

Демонтаж

Демонтаж барикад і тимчасових споруд на Майдані

2015 - год после Революции

Напомним, сейчас Майдан Незалежности ожидает новая реконструкция. Конкурс был объявлен в прошлом году. В нем приняли участие 149 проектов из 13 стран мира. Все они были выложены в открытый доступ на сайте для народного голосования, в котором приняло участие около 10 000 посетителей.

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