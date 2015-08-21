Олейник: Кампания по "защите" названия Днепропетровска – повод для подкупа избирателей

Идея придать другое значение слову «Днепропетровск» - не новая и обсуждалась еще 5 лет назад. Теперь же «Оппозиционный блок» и один из его руководителей Александр Вилкул намеренно спекулируют на этой теме, чтобы построить матрицу избирателей и организовать подкуп их голосов на местных выборах.

Такое мнение выразил Заместитель губернатора Днепропетровской области Святослав Олейник.

«Тезис о переименовании города – не нов. Еще в 2010 году я баллотировался в мэры Днепропетровска и тогда уже вопрос названия города был на повестке дня. Я сказал, что не надо делать из этого проблему потому, что само по себе название «Днепропетровск» является брендом. Я предложил концепцию, в которой слово «Днепропетровск» можно не относить к революционеру Петровскому, а разложить его на ту этимологическую составляющую, которую несет в себе это название: «Днепр» - наша река, а «петрос» на латыни – камень и это хорошо отражает сущность территории, на которой стоит наш город. Сегодня эта тема вернулась в виде политических спекуляций. И я считаю, что в случае использования этой идеи в избирательной кампании нужно хотя бы ссылаться на первоисточник», - отметил Святослав Олейник.

По мнению замгубернатора, тема переименования города стала элементом грязных предвыборных технологий, использующихся для подкупа избирателей на местных выборах.

«При построении матрицы избирателей всегда нужен повод для их подкупа. Эта тема сегодня используется для того, чтобы устраивать поквартирные обходы. Чтобы прицепиться к людям в квартире и поставить их на некий учет, нужен повод. Если зайти с вопросом по названию города, можно вычислить насколько человек склонен к голосованию и как его можно подкупить. На самом деле предметом такого опроса является не позиция по переименованию города, а позиция по поводу поддержки Вилкула. Это – грязное манипулирование», - добавил замгубернатора.